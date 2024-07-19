Клишевич: управление Лукашенко позволяет нам не просто реагировать на проблемы, а двигать страну вперёд

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим селекторное совещание у Лукашенко и поговорим об устранении последствий стихии. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я хочу тоже обратить внимание на то, что посмотрите, как детально на совещании у главы государства, у Президента нашей страны рассматриваются проблемные вопросы, вопросы реального обеспечения нормального функционирования государства и продовольственной безопасности, ликвидации стихии. Вот просто для сравнения: вы видели где-нибудь в каком-нибудь европейском государстве или, не дай бог, упаси господь, американском, чтобы вот лидеры этих стран так вникали в суть реальных проблем своих граждан?
Не знаю, может, я там не смотрю французское, немецкое, бельгийское, швейцарское телевидение, но мы видим с вами этих лидеров в других вопросах, которые решают совершенно, скажем, вопросы, связанные с войной, с поставкой оружия, ну и местные какие-то, связанные с бюджетами, финансированием своих партий вопросы. А вот так, чтобы действительно детально разбираться, вникать в суть вопросов, давать соответствующие поручения, контролировать – это действительно говорит о характере управления нашего Президента Республикой Беларусь, и это гарантирует, это один из факторов успеха, успешного развития, несмотря на все вызовы, угрозы и наши возможности небогатые нашего государства. Именно вот это сегодня позволяет нам адекватно реагировать на те сложности и проблемы, которые есть. И не просто адекватно реагировать, а двигать страну вперед. Мы видим с вами, что происходит на финансовом рынке, мы видим с вами, что происходит в промышленности.
Да, там проблем хватает, но рост в целом обеспечивается, и люди живут достойно сегодня. Несмотря на попытки на нас надавить и, скажем, нас уничтожить. Поэтому я уверен, что и традиционно под контролем Президента, и уборочная пройдет, скажем, на достойном уровне. Страна будет обеспечена продовольствием, не просто обеспечена, а мы традиционно будем поставлять наши продукты, наши продукты сельского хозяйства, в первую очередь нашим союзникам, зарабатывать деньги, получать валюту, пополнять бюджет, и государство будет дальше нормально функционировать. Уверен просто, что все вопросы, связанные с уборочной кампанией, они постоянно, каждодневно, ежечасно находятся на контроле Президента, а это гарантирует успех этого вопроса.
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