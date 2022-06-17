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Подарок с намёком. Что вручили Александру Лукашенко на «Белшине»?

17 июня 2022 19:26
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Новости Беларуси. Если трудовой коллектив хочет пообщаться с Президентом, Александр Лукашенко никогда не отказывается ответить на вопросы простых людей и заводчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процессе этого диалога часто поднимаются вопросы гораздо шире производственных интересов. На «Белшине» начали с темы импортозамещения, затем предсказуемо перешли к политике.  

Безусловно, каждого белоруса беспокоит ситуация вокруг страны и как это скажется на нашем будущем. Александр Лукашенко дал предельно четкий ответ: каждый должен заниматься своим делом, а решение остальных проблем за Президентом.  

Евгений Пустовой, СТВ:  
Детям Президент передал подарок. Сувенир от «Белшины» теперь будет и у главы государства. Внушительный набор шайб – с намеком. Президенту предстоит их еще забить.  

Для хоккейной команды Президента мы передадим набор игровых шайб.  

Подарок с намёком. Что вручили Александру Лукашенко на «Белшине»?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
А это вы делаете у себя?  

Да.  

Александр Лукашенко:  
Все, теперь мы будем покупать только ваши шайбы. И вообще все команды Беларуси. Я не знал. Молодцы. Хорошее дело.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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