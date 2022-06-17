Подарок с намёком. Что вручили Александру Лукашенко на «Белшине»?

Новости Беларуси. Если трудовой коллектив хочет пообщаться с Президентом, Александр Лукашенко никогда не отказывается ответить на вопросы простых людей и заводчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процессе этого диалога часто поднимаются вопросы гораздо шире производственных интересов. На «Белшине» начали с темы импортозамещения, затем предсказуемо перешли к политике.

Безусловно, каждого белоруса беспокоит ситуация вокруг страны и как это скажется на нашем будущем. Александр Лукашенко дал предельно четкий ответ: каждый должен заниматься своим делом, а решение остальных проблем за Президентом.

Евгений Пустовой, СТВ:

Детям Президент передал подарок. Сувенир от «Белшины» теперь будет и у главы государства. Внушительный набор шайб – с намеком. Президенту предстоит их еще забить.

Для хоккейной команды Президента мы передадим набор игровых шайб.