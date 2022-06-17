Лукашенко о поставках в Россию: «Им надо всё, что мы производим»

Новости Беларуси. Если Министерство промышленности выдержит, то и страна будет работать. Об этом 17 июня заявил глава государства во время рабочей поездки в Бобруйск, где посетил два предприятия «Белшину» и «Бобруйскагромаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

География поставок, логистика платежей, уровень складских запасов – разговор с теми, кто в ответе за развитие отрасли, предельно конкретный. Ведь ситуация в мире непростая и импортозамещение сейчас – самый главный вопрос. Белорусам определенно есть что предложить, тем более по цене и по качеству наша продукция привлекает. Президент часто делает акцент на вопросе поиска новых рынков сбыта. Ведь на самом деле торговых партнеров хватает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: У нас российское направление закреплено за премьер-министром. Китай – за вице-премьером Снопковым. Почему я индийского посла принимал? За министром иностранных дел. В этом направлении нам надо очень серьезно поработать. И тебе в том числе. Я понимаю, что сейчас будет и российский рынок для нас благо, и для них Беларусь – благо, для России. Потому что им надо все, что мы производим.

Тему импортозамещения Президент продолжил во время встречи с трудовым коллективом «Белшины». Глава государства отметил, что в этом направлении сделано уже немало. В дальнейшем будет наращиваться сотрудничество с дружественными для Беларуси странами: Россией, Китаем. Здесь же Александр Лукашенко упомянул и недавнюю встречу с послом Индии, отметив, что взаимоотношения с этой южноазиатской страной должно выйти на новый уровень.

Привезли, вылизали на квадратном метре – я же все равно посмотрю. Чем был недоволен Лукашенко по прилете в Бобруйск? Читайте далее.

От вопросов экономики перешли к вопросам политики. Безусловно, каждого белоруса беспокоит складывающаяся ситуация вокруг страны и как это скажется на нашем будущем. Александр Лукашенко дал предельно четкий ответ: каждый должен заниматься своим делом, а решение остальных проблем – за Президентом. Конечно, не осталась без внимания тема ситуации в соседней стране. Никто не знает, чем закончатся события в Украине, но это один из элементов крупного передела мира, отметил глава государства.