Лукашенко на «Бобруйскагромаше»: есть руководитель – будет работа, разумных людей достаточно
Новости Беларуси. Непростая ситуация в мире подтолкнула к тому, чтобы производить больше белорусского. Об этом в последнее время мы говорим все чаще. Казалось бы, из-за происходящего вокруг Беларуси можно сожалеть, а с другой стороны – это однозначно время возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работать необходимо с теми, во-первых, кто в этом заинтересован, а, во-вторых, не ставит палки в колеса. Пожалуй, эта тема 17 июня и стала одной из ключевых во время рабочей поездки Президента в Бобруйск, где он посетил два крупных предприятия: «Бобруйскагромаш» и «Белшину».
На площадях бобруйского машиностроительного флагмана решено предметно поговорить об успехах и трудностях всей белорусской промышленности. Независимо от специфики и направлений, цель у топ-менеджеров наших компаний одна – импортозамещение. Задача, продиктованная временем и обстоятельствами, но, безусловно, сулящая только плюсы. Если отечественный минпром выдержит этот санкционный удар, рассчитывая на собственные силы, в перспективе это снимет вопросы зависимости от иностранных компонентов или однозначно минимизирует их.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Россия, Китай, Индия. Слушай, что нам еще надо? Поэтому я хочу, чтобы директора не забывали, в этом направлении нам надо очень серьезно поработать, но без вас ничего не будет. Если руководители, как ты говоришь, компания, команда не будут шевелиться... Есть руководитель – будет работа, команда будет – разумных людей достаточно. Но все от вас зависит. Мы будем вас поддавливать вас неимоверно. Импортозамещение – для нас шанс. С одной стороны – шанс. С другой стороны – тяжелая работа. Хотите не хотите, этим придется заниматься.
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