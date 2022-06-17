Лукашенко посетил Могилёвскую область. Что не удалось скрыть от Президента в Бобруйске и как теперь будет развиваться целый регион?

Новости Беларуси. Непростая ситуация в мире подтолкнула к тому, чтобы производить больше белорусского. Об этом в последнее время мы говорим все чаще. Казалось бы, из-за происходящего вокруг Беларуси можно сожалеть, а с другой стороны – это однозначно время возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работать необходимо с теми, во-первых, кто в этом заинтересован, а, во-вторых, кто не ставит палки в колеса. Пожалуй, эта тема 17 июня и стала одной из ключевых во время рабочей поездки Президента в Бобруйск, где он посетил два крупных предприятия: «Бобруйскагромаш» и «Белшину».

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Бобруйск (второй промышленный центр Могилевской области) сегодня повысил свою индустриальную концентрацию на максимум. Насущный вопрос импортозамещения собрал здесь руководителей крупнейших предприятий страны. Обсудить предметно, что, как и для кого мы будем производить – цель рабочей поездки Президента.

Но прежде вопросы дисциплины. В руках Александра Лукашенко папка с претензиями госконтроля. Ряд объектов в городе нужно срочно привести в порядок. Документы отправляются прямиком в руки губернатора с оговоркой: срок устранить бесхозяйственность – до 1 января. Глава государства тут же добавляет: на развитие производственной и социальной сферы при необходимости средства найдутся, но только если местная вертикаль будет делать все для повышения привлекательности региона. И так должно быть везде.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Значит, производство – рядом жилье. Все льготы из Минска (мы же сокращаем в Минске строительство жилья) перенесите ему. В Гомельскую, Витебскую область. Пусть они там ставят какой-то завод по производству автобусов, к примеру, а рядом – жилье. И на тех условиях, что в Минске. Тогда мы быстро решим вопрос переноса строительства жилья из Минска в регионы, а так – ничего не получится. Мы вернемся отдельно к этому разговору, я вам поручал, чтобы в Минске сокращать строительство жилья. Да, там что-то будет строиться, там же тоже производство. Возобновление должно быть, но стягивать в Минск со всей Беларуси людей, наверное, неправильно. Поэтому есть там где-то недостроенный корпус – посмотри, сейчас это важно, импортозамещение. Этот корпус привели в порядок, поставили станки, производим диски и еще что-то и рядом поставим пару домов. Люди будут жить и работать. Замысел. Я не говорю, что это метр в метр получится, но главный вопрос – прекратить стягивать в Минск людей. Минск скоро задохнется.

Первая точка президентского маршрута – «Бобруйскагромаш». Предприятие, для которого импортозамещение вопрос, скорее, не оперативный, а плановый. Минимизировать чужое, заменяя на свое, здесь активно начали еще в 2018 году. Как на руку это сыграет компании спустя время, никто не предполагал, но стратегия себя больше чем оправдала. На вопросы Александра Лукашенко о географии поставок, платежных процессах и складских запасах «Белагромашу» есть что ответить. «Мы продолжаем свою работу с Евросоюзом». Филатов о расширении географии поставок. Подробнее здесь.

На площадях Бобруйского машиностроительного флагмана сегодня решено предметно поговорить об успехах и трудностях всей белорусской промышленности. Независимо от специфики и направлений, цель у топ-менеджеров наших компаний одна – импортозамещение. Лукашенко на «Бобруйскагромаше»: есть руководитель – будет работа, разумных людей достаточно. Подробнее здесь.

Актуальная задача – максимально использовать ресурсы наших компаний, обращаясь к привозным только в случаях, если изобретать самим единичные комплектующие нерационально. «Это наша разработка». В БелАЗе сделали машину без единой импортной детали. Подробности здесь.

Не забыл Александр Лукашенко навестить и бобруйскую «Белшину». У предприятия всегда были тесные партнерские отношения с Россией, а сейчас востребованность белорусской компании там выросла в разы. «Без больших денег модернизировали еще один комплекс». Бунаков о развитии «Белшины». Подробнее здесь.