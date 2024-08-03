«Сюда ты можешь ездить отдыхать». Президент посетил товарную ферму в Петриковском районе

Кадровые рокировки в поле и советы аграриям от Президента. Рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области продолжается. 3 августа у главы государства рабочая суббота. В центре внимания хозяйство «Полесье-Агроинвест», где производят половину всей сельхозпродукции Петриковского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В родном хозяйстве Александр Веремеев с 1999 года. И прошел все ступеньки. Карьера началась с заведующего гаражом, а год назад возглавил все предприятие. Секрет успешной работы прост, неоднократно озвучен Президентом: дисциплина и выполнение поручений руководства. Теперь этот опыт новый председатель должен повторить во всем районе. Сельскохозяйственное предприятие находится под крылом Мозырского НПЗ. Но финансовой поддержкой здесь грамотно распорядились. А сейчас развиваются за счет собственной выручки.

В цикле аграрного производства важная роль отведена животноводству. В составе предприятия работает товарная ферма «Турок», реконструкция была проведена 15 лет назад. Но ее состояние не вызвало нареканий у Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если это так, ничего больше не надо. Это идеально, и затраты меньше. Это же старое помещение?

– Старое.

– Привели в порядок.

– Да.

– Идеально. Вот он уже знает, как делать. Сюда ты можешь ездить отдыхать. Отдыхать! Что ему указывать? Он или делает или не делает. А он уже знает как. В каждом районе у тебя должны быть такие руководители, которые знают технологию содержания животных. Ну ничего больше не надо, идеально. Но нужна дисциплина. Чтобы здесь сыро не было, было сухо и прочее. И зимой они так содержатся?

– Да.

– И нормально?

– Вполне.

В Гомельской области в ближайшие 6 лет планируют реконструировать 190 молочно-товарных объектов для телят, а также построить и обновить 86 молочно-товарных комплексов.