«С понедельника ты председатель». Лукашенко прямо в поле назначил нового главу Петриковского района
Кадровые рокировки в поле и советы аграриям от Президента. Рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области продолжается. 3 августа у главы государства рабочая суббота. В центре внимания хозяйство «Полесье-Агроинвест», где производят половину всей сельхозпродукции Петриковского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяйство успешное, поэтому здесь уже готовятся приступить к новому циклу сельскохозяйственного года. В регионе уже сеют озимый рапс, сурепицу. Глава государства положительно оценил работу здешнего управленца. По итогу принято кадровое решение. Александр Лукашенко прямо в поле согласовал назначение нового председателя Петриковского райисполкома. Им стал руководитель «Полесья-Агроинвест». В этом человеке Президент видит потенциал для кадрового роста.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты хочешь, чтобы он работал председателем райисполкома?
– Да.
– Справится?
– Справится.
– Ты в теме объединения хозяйства МНПЗ – с одной стороны, с другой – Белкалий. И так далее?
– Да.
– Плюс Лясковичи остаются. Ты с этим согласен?
– Да.
– Это по сколько будет гектаров у МНПЗ и Белкалия?
– Посевных у МНПЗ будет 16 тысяч, у Белкалия в пределах 25 тысяч. И в Лясковичах остается 5 тысяч.
– И весь район ты охватишь?
– Да.
– Культура земледелия должна быть такой, как у тебя здесь.
– Да, мы будем работать.
Хорошо, будем считать, что с понедельника ты председатель райисполкома.
– Не подведу.
– Но имей в виду, здесь хорошее хозяйство. Не дай бог загубите. Поэтому посмотри, кто будет здесь работать.
– Задача понятна.
Подумайте. Ты не против?
– Нет, конечно, достойная кандидатура.
– Ну и слава Богу.
– Хорошо, решение принято.