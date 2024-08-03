«С понедельника ты председатель». Лукашенко прямо в поле назначил нового главу Петриковского района

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты хочешь, чтобы он работал председателем райисполкома?

– Да.

– Справится?

– Справится.

– Ты в теме объединения хозяйства МНПЗ – с одной стороны, с другой – Белкалий. И так далее?

– Да.

– Плюс Лясковичи остаются. Ты с этим согласен?

– Да.

– Это по сколько будет гектаров у МНПЗ и Белкалия?

– Посевных у МНПЗ будет 16 тысяч, у Белкалия в пределах 25 тысяч. И в Лясковичах остается 5 тысяч.

– И весь район ты охватишь?

– Да.

– Культура земледелия должна быть такой, как у тебя здесь.

– Да, мы будем работать.