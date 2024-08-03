Без осадков не обойдётся. Прогноз погоды на неделю в Беларуси

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Прогноз погоды в Европе на неделю здесь.

Август продолжит прохладную тенденцию. Начнется неделя с уже привычных показателей. Средние значения составят 20-24 градуса тепла днем. Ночью до +15 °С. Тепле всего будет по юго-западу страны. При этом без осадков не обойдется. Правда, будут они незначительными. По прогнозам метеорологов, примерно 8-9 августа через Восточную Европу на север начнется движение теплого воздуха с юга. Насколько продолжительной и интенсивной окажется эта волна, пока непонятно.

Подробный прогноз по областям.