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Без осадков не обойдётся. Прогноз погоды на неделю в Беларуси

03 августа 2024 15:06
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Прогноз погоды в Европе на неделю здесь.

Август продолжит прохладную тенденцию. Начнется неделя с уже привычных показателей. Средние значения составят 20-24 градуса тепла днем. Ночью до +15 °С. Тепле всего будет по юго-западу страны. При этом без осадков не обойдется. Правда, будут они незначительными. По прогнозам метеорологов, примерно 8-9 августа через Восточную Европу на север начнется движение теплого воздуха с юга. Насколько продолжительной и интенсивной окажется эта волна, пока непонятно.

Подробный прогноз по областям.

Без осадков не обойдётся. Прогноз погоды на неделю в Беларуси-1

Без осадков не обойдётся. Прогноз погоды на неделю в Беларуси-3

Без осадков не обойдётся. Прогноз погоды на неделю в Беларуси-5

Без осадков не обойдётся. Прогноз погоды на неделю в Беларуси-7

Без осадков не обойдётся. Прогноз погоды на неделю в Беларуси-9

Без осадков не обойдётся. Прогноз погоды на неделю в Беларуси-11

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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