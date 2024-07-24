Лукашенко в полях Минского района: я такого рапса не видел – лес!
В ходе уборочной необходимо придерживаться тактики и учитывать все сложившиеся условия, в том числе погодные. На это обратил внимание аграриев и тех, кто в ответе за страду, Александр Лукашенко. Президент 24 июля посетил сельхозпредприятие «Восход» под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша белорусская тактика, которую транслирует Президент, в хозяйском подходе и максимальной приближенности к земле. Даже в таких мелочах.
Лукашенко: ты меня господином не величай, у меня от этого господина ничего нет.
И еще одна деталь, которая характеризует отношение Александра Лукашенко к труду аграриев, но редко попадает в кадр. Журналисты пула знают, что Президент негативно относится к тому, когда ради красивой картинки, даже с его участием, ногами становятся на урожай. К слову о красивой картинке. «Восход» – хозяйство, хотя бы из названия и понимания, что входит в структуру Управделами, должно быть передовым. По показателям так и есть. Взять хотя бы рапс – 55 центнеров с гектара!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я такого рапса не видел, честно говоря. Даже в Гродненской области такого, наверное, нет. Лес!
Действительно, впечатляют ландшафты и ухоженность полей. Почему здесь так, а в других местах иначе? Какие секреты? В течение 10 минут агроном пытался подробно объяснить Президенту.
Александр Лукашенко:
Подробно по работе с рапсом.
– Значит так, рапс начали сеять 5 августа. Это в частности этот гибрид.
– Это 5 августа?
– Да.
– Молодец.
– И закончили где-то 18 августа. Разница в урожайности от 5 августа и до 18-го – 10 центнеров. Это существенно.
– То есть 5 августа надо сеять.
– Да, но надо соблюдать диктатуру технологий полностью. Это выбор предшественника. Предшественник – люцерна. Отличный, хороший.
– А сколько люцерны сеете?
– Сеем 25 килограмм на гектар.
– А всего гектаров?
– 600 гектаров, и 150 еще посеяли в этом году.
Лукашенко: радовались, что неплохой год – и рапс еще убрали, и зерновые колосовые подошли. Подробнее.