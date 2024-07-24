Лукашенко в полях Минского района: я такого рапса не видел – лес!

В ходе уборочной необходимо придерживаться тактики и учитывать все сложившиеся условия, в том числе погодные. На это обратил внимание аграриев и тех, кто в ответе за страду, Александр Лукашенко. Президент 24 июля посетил сельхозпредприятие «Восход» под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша белорусская тактика, которую транслирует Президент, в хозяйском подходе и максимальной приближенности к земле. Даже в таких мелочах. Лукашенко: ты меня господином не величай, у меня от этого господина ничего нет.

И еще одна деталь, которая характеризует отношение Александра Лукашенко к труду аграриев, но редко попадает в кадр. Журналисты пула знают, что Президент негативно относится к тому, когда ради красивой картинки, даже с его участием, ногами становятся на урожай. К слову о красивой картинке. «Восход» – хозяйство, хотя бы из названия и понимания, что входит в структуру Управделами, должно быть передовым. По показателям так и есть. Взять хотя бы рапс – 55 центнеров с гектара!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я такого рапса не видел, честно говоря. Даже в Гродненской области такого, наверное, нет. Лес!

Действительно, впечатляют ландшафты и ухоженность полей. Почему здесь так, а в других местах иначе? Какие секреты? В течение 10 минут агроном пытался подробно объяснить Президенту.