Познакомит детей с историей, культурой и традициями Беларуси – о чём книга «Все дороги ведут к нам»

Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».

«Все дороги ведут к нам. Географическое положение Беларуси». Новая книга из серии «Наш дом – Беларусь». Сборник адресован детям младшего школьного возраста и направлен на воспитание патриотизма подрастающего поколения.

Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:

В книге размещен богатый иллюстративный материал, который поможет нашим юным читателям узнать самую интересную информацию о нашей стране. Книга начинается с государственных символов нашей страны – гимн, флаг, герб.

В книжной новинке рассказывается о нашей стране, ее географическом положении, а также приводятся интересные факты и цифры, что делает чтение познавательным и увлекательным.