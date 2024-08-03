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Познакомит детей с историей, культурой и традициями Беларуси – о чём книга «Все дороги ведут к нам»

03 августа 2024 14:25
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Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».

Познакомит детей с историей, культурой и традициями Беларуси – о чём книга «Все дороги ведут к нам»-1

«Все дороги ведут к нам. Географическое положение Беларуси». Новая книга из серии «Наш дом – Беларусь». Сборник адресован детям младшего школьного возраста и направлен на воспитание патриотизма подрастающего поколения.

Познакомит детей с историей, культурой и традициями Беларуси – о чём книга «Все дороги ведут к нам»-4

Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:
В книге размещен богатый иллюстративный материал, который поможет нашим юным читателям узнать самую интересную информацию о нашей стране. Книга начинается с государственных символов нашей страны – гимн, флаг, герб.

Познакомит детей с историей, культурой и традициями Беларуси – о чём книга «Все дороги ведут к нам»-7

В книжной новинке рассказывается о нашей стране, ее географическом положении, а также приводятся интересные факты и цифры, что делает чтение познавательным и увлекательным.

Познакомит детей с историей, культурой и традициями Беларуси – о чём книга «Все дороги ведут к нам»-10

Анжела Садовская:
Необыкновенно красивые наши озера, реки тоже представлены в этой книге. Флора, фауна, весь животный и растительный мир, национальные парки, Беловежская пуща. Вы узнаете, какая точка в Беларуси самая низкая и о самой высокой точке местности.

Подробности в видеоматериале.

# Книги # общество

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