Познакомит детей с историей, культурой и традициями Беларуси – о чём книга «Все дороги ведут к нам»

Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
«Все дороги ведут к нам. Географическое положение Беларуси». Новая книга из серии «Наш дом – Беларусь». Сборник адресован детям младшего школьного возраста и направлен на воспитание патриотизма подрастающего поколения.
Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:
В книге размещен богатый иллюстративный материал, который поможет нашим юным читателям узнать самую интересную информацию о нашей стране. Книга начинается с государственных символов нашей страны – гимн, флаг, герб.
В книжной новинке рассказывается о нашей стране, ее географическом положении, а также приводятся интересные факты и цифры, что делает чтение познавательным и увлекательным.
Анжела Садовская:
Необыкновенно красивые наши озера, реки тоже представлены в этой книге. Флора, фауна, весь животный и растительный мир, национальные парки, Беловежская пуща. Вы узнаете, какая точка в Беларуси самая низкая и о самой высокой точке местности.
Подробности в видеоматериале.