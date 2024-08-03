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Что мешает взрослым быть счастливым – спросили минчан

03 августа 2024 14:27
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Александр Меженный, СТВ:
Хочешь быть счастливым, будь им. Кто сказал? Правильно! Козьма Прутков. Пришло время выяснить, что же мешает взрослым быть по-настоящему счастливыми.

Что мешает взрослым быть счастливым – спросили минчан-1

– Что мешает взрослым быть счастливым?
– Не знаю, мы счастливые.

Что мешает взрослым быть счастливым – спросили минчан-4

– Взрослым быть счастливым, возможно, ответственность за деньги, за...
– То есть деньги мешают?
– Ну, может быть, да.

Что мешает взрослым быть счастливым – спросили минчан-7

Что мешает взрослому человеку быть счастливым? Я знаю, что мешает. Люди не хотят много рассуждать. Люди не хотят преодолевать барьеры. Люди не хотят формировать новые нейронные связи в голове, от чего не вырабатывается дофамин.

Что мешает взрослым быть счастливым – спросили минчан-10

Александр Меженный:
Здравствуйте. Счастье продаете? Нет? Счастье не продается.

Подробности в видео.

Что мешает взрослым быть счастливым – спросили минчан-13

Как бы банально это ни звучало, счастье не связано ни с физическими вещами, ни даже с людьми вокруг. Счастье исходит только изнутри.

Что мешает взрослым быть счастливым – спросили минчан-16

Единственное, что может омрачить счастье, – это болезнь, утрата близкого человека, а больше ничего.

Что мешает взрослым быть счастливым – спросили минчан-19

Мне кажется, в основном комплексом по поводу мнения окружающих. Очень многие люди слишком сильно боятся каких-то новых шагов, потому что они думают, что другие подумают. Нужно просто быть счастливым.

# Социологический опрос # общество # Александр Меженный

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