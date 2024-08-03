Что мешает взрослым быть счастливым – спросили минчан

Александр Меженный, СТВ:

Хочешь быть счастливым, будь им. Кто сказал? Правильно! Козьма Прутков. Пришло время выяснить, что же мешает взрослым быть по-настоящему счастливыми.

– Что мешает взрослым быть счастливым?

– Не знаю, мы счастливые.

– Взрослым быть счастливым, возможно, ответственность за деньги, за...

– То есть деньги мешают?

– Ну, может быть, да.

Что мешает взрослому человеку быть счастливым? Я знаю, что мешает. Люди не хотят много рассуждать. Люди не хотят преодолевать барьеры. Люди не хотят формировать новые нейронные связи в голове, от чего не вырабатывается дофамин.

Александр Меженный:

Здравствуйте. Счастье продаете? Нет? Счастье не продается. Подробности в видео.

Как бы банально это ни звучало, счастье не связано ни с физическими вещами, ни даже с людьми вокруг. Счастье исходит только изнутри.

Единственное, что может омрачить счастье, – это болезнь, утрата близкого человека, а больше ничего.