Легендарные фразы Лукашенко из прошлых Посланий и ожидания от нынешнего. Что будет в обращении Президента?

Новости Беларуси. Итак, меньше суток до Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Этой политической традиции в нашей стране больше четверти века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении многих лет к народу и парламенту Александр Лукашенко обращался из Овального зала Дома правительства. Но в 2020-м мероприятие сменило локацию и формат – местом проведения стал Дворец Республики. А у приглашенных, не только у депутатов, появилась возможность задать свои вопросы главе государства.

Во Дворце Республики завтра, 31 марта, выступление Александра Лукашенко заслушают более 2 500 человек. Но услышит обращение вся Беларусь. Послание Президента покажут в прямом эфире все национальные телеканалы страны в 11:00. Трансляцию будут вести Белорусское радио, а также официальный сайт Президента и YouTube-каналы государственных СМИ.

Этот день Александр Лукашенко проводит за работой над текстом. Некоторыми подробностями о подготовке к важному политическому событию в интервью нашему телеканалу поделилась пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Послание – документ фундаментальный. Каждая деталь имеет значение. Материал нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы работали, работаем и будем работать во имя нашего единства, во имя нашего народа. И все будем строить для него, и государство в том числе. Кому нужно такое государство, если в него не верит народ? Мы сделаем все, чтобы он верил еще больше, чем верит теперь. Спасибо, успехов вам! Этими словами и продолжительными овациями завершилось прошлогоднее Послание Президента Беларуси народу и Национальному собранию. Можно считать, что в этот же момент началась подготовка к следующему такому масштабному событию. Экспертная группа собирает документы по различным сферам, аналитики изучают тенденции в нашей стране и за ее пределами, а каждый белорус на своем месте формирует реалии, которые лягут в основу будущего Послания. Глава государства тоже готовится. Читайте также: Наталья Эйсмонт накануне Послания: «Президент настроен еще более пронзительно, еще более эмоционально» «Ответственность колоссальнейшая». Наталья Эйсмонт рассказала, как проходит подготовка к Посланию Президента Денис Дук: «Послание Президента – это всегда конструирование образа будущего»

Важно понимать: главе государства предлагают лишь вариант структуры текста, но на каждом этапе (и это принципиально) финальное слово за Президентом. Для аналитиков это своего рода проверка: что из подготовленного оставит Александр Лукашенко? Потому они как никто пристально будут следить за происходящим во Дворце Республики. «У нас такая традиция». Почему Послание Лукашенко получается длиннее, чем у других президентов? Читайте здесь. Но в том, что фишки будут, можно не сомневаться. Так обычно и происходит. Свидетелями события станут все белорусы и не только – выступление главы государства в прямом эфире, трансляции – на всех государственных теле- и YouTube-каналах, в радиоэфире. Поэтому все, что сказано и показано, тут же подхватывают информационные ленты, фразы уходят в народ. Хлесткие, меткие и близкие – о глобальном и сложном, озвученные в фирменном стиле Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Это все очень просто: все завтра будем на пенсии и жить с пенсией. Не будет черных портфелей, черных автомобилей и так далее и тому подобное. И надо помнить: рано или поздно мы окажемся обычными, простыми людьми.

Александр Лукашенко:

Один ребенок – это ваш ребенок, два – посмотрим на семью, но это тоже ваши дети, вот третий – это мой ребенок. Я встречаюсь с женским коллективом на каком-то заводе – одни молодые женщины, они начали говорить о детях. Я говорю: «Давайте договоримся: третий ребенок – это мой и чуть-чуть ваш. Четвертый 100 %, пятый и следующие – это мои. Согласны?» Молчат. «Чего молчите?» – «Так рожать же надо!» – «Ну вот рожать я за вас не могу».

Александр Лукашенко:

Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша. Она любимая, а любимую не отдают. Кстати, легендарные цитаты, звучавшие на Посланиях разных лет, в том числе и из нашей небольшой подборки, стали основой принтов на мерче Первого. Наверняка после завтрашнего обращения стоит ожидать пополнения в линейке.

Во время Посланий Александр Лукашенко всегда эмоционален и искренен, хотя общается с многомиллионной аудиторией. Согласитесь, далеко не каждый так может ее держать и создать у слушателя, зрителя в зале или у экрана ощущение, что с вопросами о важном обращаются именно к тебе. ​Лукашенко: «Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим». Подробнее здесь. Алена Сырова, политический обозреватель:

Может быть, поэтому не бывает равнодушных. Уверена, каждый про себя или вслух хотя бы попытался ответить на заданные в прошлом году Президентом вопросы. Эти кадры с Послания 2019 года с реакцией депутата Марзалюка помнят многие.

«Больше всего тронуло». Марзалюк вспомнил Послание Президента в 2019-м и свои эмоции, которые многие помнят до сих пор. Кстати, Послание народу и Национальному собранию считают одним из самых продолжительных мероприятий в графике главы государства.

Алена Сырова:

В среднем Послание главы государства народу и парламенту длится около двух часов. Интересно, что в первые годы это было менее продолжительное мероприятие – тогда Александр Лукашенко обращался около часа. Это легко заметить и по объему самого текста Послания. Вот, смотрите: в 1997 году требовалось 46 страниц, чтобы уместить основные тезисы, в то время как в прошлом году понадобилась 81 страница. Будет ли побит временной рекорд в этом году, узнаем уже завтра. Но вместе с тем не столько объем имеет значение, сколько сама суть.