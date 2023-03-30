Наталья Эйсмонт накануне Послания: «Президент настроен ещё более пронзительно, ещё более эмоционально»
Новости Беларуси. Итак, меньше суток до Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Этой политической традиции в нашей стране больше четверти века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении многих лет к народу и парламенту Александр Лукашенко обращался из Овального зала Дома правительства. Но в 2020-м мероприятие сменило локацию и формат – местом проведения стал Дворец Республики. А у приглашенных, не только у депутатов, появилась возможность задать свои вопросы главе государства.
Во Дворце Республики завтра, 31 марта, выступление Александра Лукашенко заслушают более 2 500 человек. Но услышит обращение вся Беларусь. Послание Президента покажут в прямом эфире все национальные телеканалы страны в 11:00. Трансляцию будут вести Белорусское радио, а также официальный сайт Президента и YouTube-каналы государственных СМИ.
Этот день Александр Лукашенко проводит за работой над текстом. Некоторыми подробностями о подготовке к важному политическому событию в интервью нашему телеканалу поделилась пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Послание – документ фундаментальный. Каждая деталь имеет значение.
«Ответственность колоссальнейшая». Наталья Эйсмонт рассказала, как проходит подготовка к Посланию Президента.
О масштабе подготовки к Посланию
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Пакет документов, который готовится экспертным сообществом, на его основе формируется, я бы сказала, такой план-концепт, который на первой стадии представляется главе государства. Президент ознакамливается и в принципе высказывает свою точку зрения в плане таких фундаментальных вещей – построения, структуры, вот этой основы, скелет Послания. Это касается и содержательной части тоже.
Далее начинают формироваться варианты, начинается свод всех этих предложений. Плюс, я думаю, вы прекрасно знаете, помните, на протяжении нескольких месяцев у Президента ряд важнейших мероприятий прошел, начиная от мероприятий с силовым блоком, продолжая зарубежными командировками и большое, расширенное заседание с Советом министров. И все это я бы назвала тоже большой подготовительной работой именно к Посланию Президента. Читайте далее.
Из любопытного: для этого мероприятия Президент чаще всего выбирает галстуки красного оттенка, с Посланием до августа 2020 года глава государства обращался весной. Впервые – 11 апреля 1997-го. Из Овального зала Дома правительства. А в последние три года – из Дворца Республики.
С помощью таких мероприятий наше общество сплачивается и консолидируется
Наталья Эйсмонт:
2020 год все прекрасно помнят, я не думаю, что нужно в подробностях напоминать: сначала это колоссальное напряжение на фоне ковида, которое вылилось в те самые политические процессы в нашей стране. Безусловно, парламент – это важнейшая площадка. Но тогда было принято решение в полной мере осуществить конституционную обязанность Президента обращаться не только к Национальному собранию – обращаться к народу.
Конечно, вся страна смотрит Президента по телевизору в прямом эфире, но все прекрасно понимают, что такое, когда 2,5 тысячи человек слушают Президента в зале. Это важнейший момент, на мой взгляд, очень консолидирующий в том числе.
Президент недавно в Хатыни говорил о том, что обществу необходимо сплотиться. Я, например, абсолютно убеждена, что с помощью таких мероприятий в том числе наше общество сплачивается и консолидируется. Потому что когда ты здесь слышишь Послание Президента, когда ты слышишь задачи поставленные, какие-то посылы, ты понимаешь, что это относится лично к тебе. Это такая персонификация в высшей степени. В том числе есть и обратная сторона. Я думаю, что Президент, выступая перед такой большой аудиторий, перед двумя с половиной тысячами человек, он тоже настроен где-то еще более пронзительно, где-то еще более эмоционально. Это тоже придает немножко другой характер этому мероприятию.
Отметим, в эти минуты работа над Посланием продолжается. Большая группа отшлифовывает все детали, чтобы завтра во Дворце Республики ничто не отвлекало от главного.
О том, как Президент работает с текстом Послания
Наталья Эйсмонт:
На этот момент, вы нас застали в самой что ни на есть рабочей обстановке, на сцене Дворца Республики уже финальные штрихи, есть, я бы так сказала, вариант документа, но еще есть немножко времени, и я уверена, что там еще будут президентские коррективы и правки. Президент очень внимательно сейчас читает, думает и размышляет. Очень часто так бывает. И не только на столь масштабных мероприятиях, но и на многих других, когда финальные правки внесены в сам текст рукой Президента, написаны на полях, написаны между строк. Бывает и такое, что появляются дополнительные листы, где глава государства себе делает сноски и пишет то, что рождается вот-вот уже прямо. Это, кстати, очень часто бывает самым интересным, самым ярким, самым важным. То, что вы, журналисты, как раз любите больше всего.
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