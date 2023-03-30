Наталья Эйсмонт накануне Послания: «Президент настроен ещё более пронзительно, ещё более эмоционально»

Новости Беларуси. Итак, меньше суток до Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Этой политической традиции в нашей стране больше четверти века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении многих лет к народу и парламенту Александр Лукашенко обращался из Овального зала Дома правительства. Но в 2020-м мероприятие сменило локацию и формат – местом проведения стал Дворец Республики. А у приглашенных, не только у депутатов, появилась возможность задать свои вопросы главе государства.

Во Дворце Республики завтра, 31 марта, выступление Александра Лукашенко заслушают более 2 500 человек. Но услышит обращение вся Беларусь. Послание Президента покажут в прямом эфире все национальные телеканалы страны в 11:00. Трансляцию будут вести Белорусское радио, а также официальный сайт Президента и YouTube-каналы государственных СМИ. Этот день Александр Лукашенко проводит за работой над текстом. Некоторыми подробностями о подготовке к важному политическому событию в интервью нашему телеканалу поделилась пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Послание – документ фундаментальный. Каждая деталь имеет значение.

«Ответственность колоссальнейшая». Наталья Эйсмонт рассказала, как проходит подготовка к Посланию Президента.

О масштабе подготовки к Посланию Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Пакет документов, который готовится экспертным сообществом, на его основе формируется, я бы сказала, такой план-концепт, который на первой стадии представляется главе государства. Президент ознакамливается и в принципе высказывает свою точку зрения в плане таких фундаментальных вещей – построения, структуры, вот этой основы, скелет Послания. Это касается и содержательной части тоже. Далее начинают формироваться варианты, начинается свод всех этих предложений. Плюс, я думаю, вы прекрасно знаете, помните, на протяжении нескольких месяцев у Президента ряд важнейших мероприятий прошел, начиная от мероприятий с силовым блоком, продолжая зарубежными командировками и большое, расширенное заседание с Советом министров. И все это я бы назвала тоже большой подготовительной работой именно к Посланию Президента. Читайте далее. Из любопытного: для этого мероприятия Президент чаще всего выбирает галстуки красного оттенка, с Посланием до августа 2020 года глава государства обращался весной. Впервые – 11 апреля 1997-го. Из Овального зала Дома правительства. А в последние три года – из Дворца Республики.