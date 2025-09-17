Мы им безвиз, а они закрывают границы – Лукашенко об отношениях с Польшей

Всегда старался сделать все, чтобы у Беларуси с Польшей были хорошие отношения. Об этом заявил Александр Лукашенко, комментируя вопрос о налаживании отношений с Варшавой. Во Дворце Независимости прошла большая встреча с идеологическим активом и экспертами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой разговор во Дворце Независимости длился без малого четыре часа и прошел в формате круглого стола. Участники встречи задавали вопросы, касающиеся самых разных тем – от исторических аспектов до геополитических вызовов. Одной из тем дискуссии стали нынешние отношения с соседними странами, особенно в контексте последних событий. Президента спросили, когда они могут наладиться?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я банальное могу сказать по поводу перспектив с Польшей. Я всегда старался сделать все для того, чтобы у нас были хорошие отношения. С меня взятки гладки. Я всегда готов к этому. И вы видите последнее: «Вот, учения». Я как человек военный подумал, может, их действительно это беспокоит. Это было мое личное решение (мы даже с Путиным не обсуждали) – отойти от границы. Не провоцировать их. Как оказалось, это только был повод.

И закрытие границы – тоже повод. Они давно ищут, на чем бы тут спровоцировать. Но не получается. Мы им безвиз: «Пожалуйста!» А они выстраивают стену на границе. И еще и закрывают границу. Понятно, что им что-то надо. Моя главная задача, и ваша тоже, но я на острие – не допустить [эскалации – прим. ред.], не дать им не то чтобы повод, они повод найдут всегда, причин быть не должно.

Спросили у Президента также о необходимости выработки единой национальной идеи: необходимо ли это и что может подразумеваться под этим понятием. Александр Лукашенко ответил, что национальная идея должна созреть и на этот процесс никто давить не будет.