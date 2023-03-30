«Люди туда рвутся попасть». Чем интересно Послание Президента?

Андрей Лазуткин, политолог:

Что делают обычно наши оппозиционеры? Они тоже очень подробно смотрят ход трансляции и там ухватывают моменты. Кто-то моргнул, нагнулся, споткнулся – это все выкладывается с припиской, что посмотрите, люди спят, им ужасно скучно, целый зал засыпает.

Во-первых, Президент – очень хороший оратор. Он не читает это все с бумажки. Да, там написаны тезисы, но он всегда от них более-менее отходит. Там есть и шутки, и какие-то личные истории. В общем, всегда это очень интересно послушать. Эти паузы, где весь зал молчит. Это всегда интересно.

Второй момент – это определенная честь. В данном случае Послание будет проводиться в расширенном формате. Это не только парламент, небольшой пул экспертов и правительство. Нет. Это будет Дворец Республики, и там будет много людей. О чем это говорит? Что попасть на такое Послание в расширенный состав, если ты не депутат, – это большая честь. Тебя приглашают, ты присутствуешь, слушаешь главу государства. Люди туда рвутся попасть, и это здорово.