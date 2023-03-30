«Люди туда рвутся попасть». Чем интересно Послание Президента?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предстоящее Послание Президента Беларуси, действия беглых белорусов и борьбу с силами коллективного Запада. В гостях политолог Андрей Лазуткин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предстоящее Послание Президента Беларуси, действия беглых белорусов и борьбу с силами коллективного Запада. В гостях политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Что делают обычно наши оппозиционеры? Они тоже очень подробно смотрят ход трансляции и там ухватывают моменты. Кто-то моргнул, нагнулся, споткнулся – это все выкладывается с припиской, что посмотрите, люди спят, им ужасно скучно, целый зал засыпает.
Во-первых, Президент – очень хороший оратор. Он не читает это все с бумажки. Да, там написаны тезисы, но он всегда от них более-менее отходит. Там есть и шутки, и какие-то личные истории. В общем, всегда это очень интересно послушать. Эти паузы, где весь зал молчит. Это всегда интересно.
Второй момент – это определенная честь. В данном случае Послание будет проводиться в расширенном формате. Это не только парламент, небольшой пул экспертов и правительство. Нет. Это будет Дворец Республики, и там будет много людей. О чем это говорит? Что попасть на такое Послание в расширенный состав, если ты не депутат, – это большая честь. Тебя приглашают, ты присутствуешь, слушаешь главу государства. Люди туда рвутся попасть, и это здорово.
Андрей Лазуткин:
Что касается содержания. Да, мы видели и в 2019, и в 2020 годы. Вы еще не упомянули. Когда в августе Президент выступал на площади Независимости – вот там было классное выступление. И в плане военной безопасности. Он там говорил и про натовцев, что танки лязгают железом, осталось совсем немножко. И наши русские братья только немножко после СВО в эту повестку перешли, а у нас это все было с августа 2020 года, поэтому нас удивить сложно. Конечно, небольшая пауза между прошлым Посланием и этим была вызвана еще и задержкой российского Послания. Мы всегда сверяем часы. Это не только вопрос того, кто первый что-то скажет, а кто второй. Просто надо согласованную иметь позицию. Плюс прошли встречи Путина и председателя КНР. Как это повлияет на международную расстановку сил? Плюс по ядерному оружию были заявления. Все это меняет общую картину. Президент, я думаю, эти ключевые вопросы прокомментирует.
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