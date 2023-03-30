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«Больше всего тронуло». Марзалюк вспомнил Послание Президента в 2019-м и свои эмоции, которые многие помнят до сих пор

30 марта 2023 16:47
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Новости Беларуси. Итак, меньше суток до Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Этой политической традиции в нашей стране больше четверти века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении многих лет к народу и парламенту Александр Лукашенко обращался из Овального зала Дома правительства. Но в 2020-м мероприятие сменило локацию и формат – местом проведения стал Дворец Республики. А у приглашенных, не только у депутатов, появилась возможность задать свои вопросы главе государства.

Эти кадры с Послания 2019 года с реакцией депутата Марзалюка помнят многие.

«Больше всего тронуло». Марзалюк вспомнил Послание Президента в 2019-м и свои эмоции, которые многие помнят до сих пор-1

«Больше всего тронуло». Марзалюк вспомнил Послание Президента в 2019-м и свои эмоции, которые многие помнят до сих пор-3

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Когда вот это было мемом и все комментировали кто во что горазд, я бы всем настойчиво советовал прослушать еще раз текст – то, что говорил Президент. А говорил он о суверенитете и независимости. О том, что выросло в Беларуси поколение, которое никогда не сдаст независимость, не сдаст суверенитет. Вот. Это меня больше всего тронуло, потому что для меня независимая и суверенная Беларусь – это абсолютная ценность, выше которой нет ничего. Это своеобразный веры символ, если хотите. Я видел, с какой эмоцией говорил Президент, – она мне передалась, и, скажем так, глаза увлажнились. Потому что если нет страны, то нет никакого будущего. Народ, лишенный независимости и своей государственности, – это, извините за резкость, рабский народ, который должен слушать кого-то. Понимаете, это как сравнивать человека, у которого есть свой дом, и того, у кого, извините, комната в общежитии. Это две разные вещи.

«Больше всего тронуло». Марзалюк вспомнил Послание Президента в 2019-м и свои эмоции, которые многие помнят до сих пор-6

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Игорь Марзалюк # Александр Лукашенко # Фотофакт

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