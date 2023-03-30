«Больше всего тронуло». Марзалюк вспомнил Послание Президента в 2019-м и свои эмоции, которые многие помнят до сих пор

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Когда вот это было мемом и все комментировали кто во что горазд, я бы всем настойчиво советовал прослушать еще раз текст – то, что говорил Президент. А говорил он о суверенитете и независимости. О том, что выросло в Беларуси поколение, которое никогда не сдаст независимость, не сдаст суверенитет. Вот. Это меня больше всего тронуло, потому что для меня независимая и суверенная Беларусь – это абсолютная ценность, выше которой нет ничего. Это своеобразный веры символ, если хотите. Я видел, с какой эмоцией говорил Президент, – она мне передалась, и, скажем так, глаза увлажнились. Потому что если нет страны, то нет никакого будущего. Народ, лишенный независимости и своей государственности, – это, извините за резкость, рабский народ, который должен слушать кого-то. Понимаете, это как сравнивать человека, у которого есть свой дом, и того, у кого, извините, комната в общежитии. Это две разные вещи.