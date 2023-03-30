«Это возможность задать вопрос и его сразу же решить». Зачем депутаты заготавливают вопросы Президенту?

Новости Беларуси. Итак, меньше суток до Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Этой политической традиции в нашей стране больше четверти века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протоколом предусмотрен и формат «открытого микрофона», когда присутствующие могут задать вопрос Президенту. Преимущество у депутатов, кстати, они не скрывают, что приходят с заготовками и заинтересованы в этом сами.

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вопросов некоторые депутаты и несколько заготавливают для себя. И прорабатывают их. Потому что они понимают, что это возможность задать вопрос и его сразу же решить. И, как правило, по своему опыту скажу, когда ты эти вопросы намечаешь и начинаешь консультироваться по ним, 90 % из них решается. Потому что глава государства – это особый уровень. Это гарант Конституции, гарант соблюдения прав и свобод человека, Главнокомандующий Вооруженными Силами. Естественно, определенные вопросы стратегии он определяет, а тактические вопросы решают министерства, ведомства, местные органы власти. И они тоже не хотят, чтобы вопрос, касающийся их компетенции, выносился на такой высокий уровень.

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