Денис Дук: «Послание Президента – это всегда конструирование образа будущего»

Новости Беларуси. Как всегда, простые белорусы надеются услышать в Послании главы государства конкретные ответы на многочисленные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как всегда, простые белорусы надеются услышать в Послании главы государства конкретные ответы на многочисленные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От безопасности до образования и трудоустройства. Что сегодня волнует жителей страны?
Лариса Елисеева, председатель организации «Белая Русь» Советского района Гомеля:
В Год мира и созидания от главы государства ждешь каких-то особых мирных инициатив, созидательных, которые позволят нашей стране подняться еще на ступеньку, на две выше. В последнее время мы очень много внимания стали уделять вопросам исторической памяти. Это для нас как народа, желающего сохранить себя таковым, очень важно. Потому что нельзя строить какие-то планы и говорить о планах, не сохраняя память о прошлом.
Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:
Послание главы государства – это всегда конструирование образа будущего. Это та модель, к которой мы должны стремиться на всех уровнях власти: и законодательной, и исполнительной, и на предприятиях, учреждениях образования. Строить образ будущего в нынешних условиях надо с опорой на национальную безопасность. Мое лично ожидание, что в Послании главы государства именно вопросы национальной безопасности будут поставлены на первое место.
Послание главы государства можно будет посмотреть на всех национальных телеканалах, включая спутниковый. Телеверсию покажут в эфире в 21:00.
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