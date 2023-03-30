Денис Дук: «Послание Президента – это всегда конструирование образа будущего»

Новости Беларуси. Как всегда, простые белорусы надеются услышать в Послании главы государства конкретные ответы на многочисленные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От безопасности до образования и трудоустройства. Что сегодня волнует жителей страны?

Лариса Елисеева, председатель организации «Белая Русь» Советского района Гомеля: В Год мира и созидания от главы государства ждешь каких-то особых мирных инициатив, созидательных, которые позволят нашей стране подняться еще на ступеньку, на две выше. В последнее время мы очень много внимания стали уделять вопросам исторической памяти. Это для нас как народа, желающего сохранить себя таковым, очень важно. Потому что нельзя строить какие-то планы и говорить о планах, не сохраняя память о прошлом.

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:

Послание главы государства – это всегда конструирование образа будущего. Это та модель, к которой мы должны стремиться на всех уровнях власти: и законодательной, и исполнительной, и на предприятиях, учреждениях образования. Строить образ будущего в нынешних условиях надо с опорой на национальную безопасность. Мое лично ожидание, что в Послании главы государства именно вопросы национальной безопасности будут поставлены на первое место.

Послание главы государства можно будет посмотреть на всех национальных телеканалах, включая спутниковый. Телеверсию покажут в эфире в 21:00.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Истинное народовластие». Депутат поделился ожиданиями от Послания Президента

Чего нам ждать от грядущего Послания Президента? Мнение экономиста

Марзалюк: «В Послании будет четко выраженный блок о внешних угрозах»