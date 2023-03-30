«Ответственность колоссальнейшая». Наталья Эйсмонт рассказала, как проходит подготовка к Посланию Президента

Новости Беларуси. Меньше суток до Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Этой политической традиции в нашей стране больше четверти века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики завтра, 31 марта, выступление Александра Лукашенко заслушают более 2,5 тысячи человек. Но услышит обращение вся Беларусь. Послание Президента покажут в прямом эфире все национальные телеканалы страны в 11:00. Трансляцию будет вести Белорусское радио, а также официальный сайт Президента и YouTube-каналы государственных СМИ.

На протяжении многих лет к народу и парламенту Александр Лукашенко обращался из Овального зала Дома правительства. Но в 2020-м мероприятие сменило локацию и формат – местом проведения стал Дворец Республики. А у приглашенных, и не только у депутатов, появилась возможность задать свои вопросы главе государства.

О положении в Беларуси, о ситуации в мире, о приоритетах. Послание – документ программный. Этот день Александр Лукашенко проводит за работой над текстом. Некоторыми подробностями о подготовке к важному политическому событию в интервью нашему телеканалу поделилась пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Я бы начала с тривиальной фразы, что ситуация настолько стремительно вокруг нас меняется, и в соответствии с ней важность подобных мероприятий точно так же стремительно возрастает. Безусловно, это всегда было фундаментальным, одним из важнейших мероприятий любого календарного года в графике главы государства, но важность и то внимание, которое приковано к Посланию, например, в этом году, переоценить невозможно. И это внимание не только внутри нашей страны, но и далеко-далеко за ее пределами. И как раз понимание и осознание важности и диктует свои более серьезные правила подготовки. Потому что те тезисы, которые озвучит глава государства, настолько важны для дальнейшего понимания и дальнейшей работы всего общества и всей страны, что это не может быть краткосрочно и подготовлено очень быстро.

Только будучи максимально глубоко погруженным во все эти процессы, во все мельчайшие нюансы и детали, Президент формирует свои посылы, которые он потом даст в общество. Мы уже выше сказали, как будут слушать Президента в 2023 году. Конечно, Президент это прекрасно осознает, и ответственность в подготовке этого мероприятия колоссальнейшая. Точно должны быть выстроены и выверены каждый тезис, каждое слово, каждая буква, предложение и даже пауза. Осознавая это, Президент ведет просто колоссальную подготовку. И на каждом этапе подготовительной работы, которую курирует Администрация Президента, роль самого главы государства, естественно, возрастает.

Больше подробностей – в нашем вечернем сюжете. Политический обозреватель Алена Сырова готовит материал к эфиру.

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