Мерц: в ФРГ неизбежно придётся проводить пенсионную реформу

В Германии намерены провести пенсионную реформу. Об этом пишет РИА Новости.

«Контракт между поколениями должен быть пересмотрен», – заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пообещав скорый запуск работы над реформой.

Немецкий политик сделал акцент на том, что произошли изменения в обществе и рабочем мире страны. Исходя из этого, по его мнению, следует начать переустройство также и пенсионной системы Германии.

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе раннее заявляла о необходимости немцам больше работать и более позднем выходе на пенсию.

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