«У нас такая традиция». Почему Послание Лукашенко получается длиннее, чем у других президентов?

Важно понимать: главе государства предлагают лишь вариант структуры текста, но на каждом этапе (и это принципиально) финальное слово за Президентом. Для аналитиков это своего рода проверка: что из подготовленного оставит Александр Лукашенко? Потому они как никто пристально будут следить за происходящим во Дворце Республики завтра, 31 марта.

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Вот мы сейчас, наш институт, попытался заложить определенные фишки в это Послание. А пройдет или не пройдет – я не знаю. Будем смотреть вживую. Когда пойдет Послание, будем смотреть. Если это пройдет, мы отметим для себя – да, мы, значит, правильно оценили данный момент и дали такую возможность разрядить обстановку, где-то переключиться, где-то шире посмотреть. Но это наше видение, а заключительное видение все-таки – это главы государства, это его решение.

Оно у нас получается немножко расширенным по сравнению с, может быть, подобными обращениями других глав государств. Той же России, Казахстана и других государств. Но, наверное, это оправданно. Потому что, во-первых, мы живем в очень сложное время, очень непростая обстановка – это раз. А во-вторых, у нас такая традиция. У нас глава государства не просто по пунктам перечисляет: мы сделали то-то, пойдем туда-то. Это будет программное заявление. Он разъясняет, почему мы делаем вот это, почему идем именно этим путем, а не тем. Мы достигли, надо оценить. Какой-то анализ. Он же у нас аналитик, дает анализ того, что мы сделали. Добились мы того, что ставили год назад, или не добились. Не добились – почему? Соответственно, это новые задачи, которые, опять-таки, возлагаются на государство, на общество, по которым будем идти вперед.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Наталья Эйсмонт накануне Послания: «Президент настроен еще более пронзительно, еще более эмоционально»

«Это возможность задать вопрос и его сразу же решить». Зачем депутаты заготавливают вопросы Президенту?

«Больше всего тронуло». Марзалюк вспомнил Послание Президента в 2019-м и свои эмоции, которые многие помнят до сих пор