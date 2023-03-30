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«У нас такая традиция». Почему Послание Лукашенко получается длиннее, чем у других президентов?

30 марта 2023 17:55
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Новости Беларуси. Итак, меньше суток до Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Этой политической традиции в нашей стране больше четверти века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас такая традиция». Почему Послание Лукашенко получается длиннее, чем у других президентов?-1

Важно понимать: главе государства предлагают лишь вариант структуры текста, но на каждом этапе (и это принципиально) финальное слово за Президентом. Для аналитиков это своего рода проверка: что из подготовленного оставит Александр Лукашенко? Потому они как никто пристально будут следить за происходящим во Дворце Республики завтра, 31 марта.

«У нас такая традиция». Почему Послание Лукашенко получается длиннее, чем у других президентов?-4

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Вот мы сейчас, наш институт, попытался заложить определенные фишки в это Послание. А пройдет или не пройдет – я не знаю. Будем смотреть вживую. Когда пойдет Послание, будем смотреть. Если это пройдет, мы отметим для себя – да, мы, значит, правильно оценили данный момент и дали такую возможность разрядить обстановку, где-то переключиться, где-то шире посмотреть. Но это наше видение, а заключительное видение все-таки – это главы государства, это его решение.

Оно у нас получается немножко расширенным по сравнению с, может быть, подобными обращениями других глав государств. Той же России, Казахстана и других государств. Но, наверное, это оправданно. Потому что, во-первых, мы живем в очень сложное время, очень непростая обстановка – это раз. А во-вторых, у нас такая традиция. У нас глава государства не просто по пунктам перечисляет: мы сделали то-то, пойдем туда-то. Это будет программное заявление. Он разъясняет, почему мы делаем вот это, почему идем именно этим путем, а не тем. Мы достигли, надо оценить. Какой-то анализ. Он же у нас аналитик, дает анализ того, что мы сделали. Добились мы того, что ставили год назад, или не добились. Не добились – почему? Соответственно, это новые задачи, которые, опять-таки, возлагаются на государство, на общество, по которым будем идти вперед.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Алена Сырова # Андрей Чернобай # Фотофакт

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