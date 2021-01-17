Лечение под контролем и право на риск. Как изменится закон о здравоохранении в Беларуси?

Новости Беларуси. Важнейшая во все времена тема – здоровье. И речь не столько о здоровье каждого из нас, хотя в конечном счете это главное, сколько о здоровой работе всей медицинской махины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Насколько это важно, показала пандемия, когда на неведомые раньше вызовы нужно было отвечать профессионально. Ответили. И даже в мировом масштабе достойно. Но делать наше здравоохранение лучше можно и нужно. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости законодательной. Проект обновленного закона на неделе представили Президенту на встрече с ведущими медиками страны. Обязательная аккредитация, контролируемое лечение, право на риск – в деталях разбиралась Алена Сырова.

Следующий шаг за законодателями. Один из ключевых моментов при борьбе с такими социально опасными заболеваниями, как ВИЧ и гепатиты – возможность назначать «контролируемое лечение». Ведь, как ни странно, пациенты, являясь потенциальными источниками инфекции, не всегда дисциплинированно относятся к предписанию врачей. Обновление закона «О здравоохранении», по идее, поможет решить вопрос.

Дмитрий Терешков, заведующий инфекционным отделением № 4 Гомельской областной инфекционной клинической больницы:

По сути, у людей понятие, что они получают бесплатное лечение (которое на самом деле проводится за счет бюджета), и не всегда достаточно ответственно относятся к контролю за терапией. Внесение вот этих дополнений в законодательство могло бы помочь медицинским работникам, скажем так, более эффективно осуществлять контроль за лечением.

Помимо права на риск и возможности назначать контролируемое лечение, обновленный закон предусматривает и расширение функций дневных стационаров. «Перевязали, посмотрели, и он ушёл домой». Депутат о том, как будут сокращать время пребывания пациентов в клиниках