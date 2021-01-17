Татьяна Бирук: «Всем госСМИ стоит работать жёстче, стоит бережнее относиться к собственному контенту»

Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наградами были отмечены и некоторые сотрудники СМИ. Это тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий. Они удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие информационной политики.
Татьяна Бирук привыкла оставаться в тени телекамер, но в интернет-пространстве все совсем наоборот. Директор интернет-дирекции нашего канала руководит работой медиа в самом популярном сейчас формате.
Сайт СТВ всегда первым рассказывает о важнейших событиях в стране и мире, беспрерывно обновляет контент и расширяет нашу аудиторию.
Татьяна Бирук, директор дирекции интернет-вещания СТВ:
Любые трудности закаляют, это же очевидно. Закалили ли нас? Конечно, закалили. Есть ли нам над чем работать? Конечно, есть. Я думаю, что всем госСМИ стоит работать жестче, стоит бережнее относиться к собственному контенту, потому что даже сейчас мы видим, что нам есть куда расти.
Ксения Худолей, корреспондент:
Офисный дресс-код журналисты СТВ на вечерние наряды меняют нечасто. Оно и понятно – в графике наших коллег больше рабочих моментов, интервью, эфиров новостей. Но встреча с Президентом дает им своеобразную передышку от телевизионной кухни и такое важное и нужное слово «спасибо».
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