Татьяна Бирук: «Всем госСМИ стоит работать жёстче, стоит бережнее относиться к собственному контенту»

Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наградами были отмечены и некоторые сотрудники СМИ. Это тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий. Они удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие информационной политики.

Татьяна Бирук привыкла оставаться в тени телекамер, но в интернет-пространстве все совсем наоборот. Директор интернет-дирекции нашего канала руководит работой медиа в самом популярном сейчас формате.

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