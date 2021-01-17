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Лучше идти в специальные горнолыжные центры. Чем заменить опасные зимние развлечения?

17 января 2021 19:31
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Новости Беларуси. Все как один признают неуправляемость тюбингов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако менее популярным от этого он не становится. Наша съемочная группа решила опробовать тюбинг на себе. Конечно, на безопасной трассе. Для начала идем в пункт проката и узнаем, нужно ли учитывать рост и вес при выборе инвентаря.

Лучше идти в специальные горнолыжные центры. Чем заменить опасные зимние развлечения?-1

Леонид Барановский, инструктор по выдаче тюбингов на прокат горнолыжного центра «Солнечная долина»:
Тюбинги существуют как для маленьких детей, так можно и разделить: для женщин (они более легкие), для мужчин, семейный тюбинг. Вам я сразу выделю средних размеров, средней тяжести, он будет полегче.

Лучше идти в специальные горнолыжные центры. Чем заменить опасные зимние развлечения?-4

Я не знаю, как дети здесь катаются.

Лучше идти в специальные горнолыжные центры. Чем заменить опасные зимние развлечения?-7

Во время эксперимента никто не пострадал, но чувство страха не покидало. Остановиться самостоятельно практически невозможно, а выбрать направление движения тем более. Так что спуск должен быть полностью свободен, а любая преграда может привести к трагичным последствиям. Поэтому лучше идти в специальные горнолыжные центры. Тем более там широкий выбор зимних развлечений.

Лучше идти в специальные горнолыжные центры. Чем заменить опасные зимние развлечения?-10

Маргарита Смелова, маркетолог горнолыжного центра «Солнечная долина»:
Это горнолыжный центр, где есть две трассы. Одна для профессионалов, другая для новичков. Мы предлагаем услуги проката это лыжи, сноуборд, тюбинг. Конечно, предлагаем помощь инструктора.

Лучше идти в специальные горнолыжные центры. Чем заменить опасные зимние развлечения?-13

Юлия Стриго, корреспондент:
Скатиться с горки с ветерком можно на лыжах или сноуборде, конечно, заранее пройдя инструктаж. Но в Минске появился и еще один вариант  это альпийские горки. Принцип тот же, только вместо неуправляемого тюбинга двухместные сани. Трасса безопасная, а впечатлений хоть отбавляй.

Лучше идти в специальные горнолыжные центры. Чем заменить опасные зимние развлечения?-16

Более точное название этого аттракциона  тобогган. Кататься можно как летом, так и зимой. Протяженность трассы 425 метров, а высота 145. Скорость движения саней можно контролировать самостоятельно с помощью рычагов.

Это было очень классно! Лучше, чем на тюбинге. И безопасно, и скорость! Супер!

Лучше идти в специальные горнолыжные центры. Чем заменить опасные зимние развлечения?-19

Какой вид зимних развлечений вы выберете, абсолютно неважно. Будь это лыжи, сноуборд, коньки или тюбинг  правила для всех одинаковы. Кататься необходимо на специальных трассах или закрытых площадках. Не стесняйтесь пользоваться услугами инструкторов. Перед спуском с горки убедитесь, что ваш путь не пересекут другие. Дети должны быть под присмотром родителей. И, наконец, учитесь падать, сгруппировавшись. При соблюдении каждого пункта зимний досуг принесет только хорошее настроение и безопасный адреналин.

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# Зимние виды спорта # общество # Леонид Барановский # Маргарита Смелова # Юлия Стриго # Фотофакт

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