Лучше идти в специальные горнолыжные центры. Чем заменить опасные зимние развлечения?
Новости Беларуси. Все как один признают неуправляемость тюбингов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако менее популярным от этого он не становится. Наша съемочная группа решила опробовать тюбинг на себе. Конечно, на безопасной трассе. Для начала идем в пункт проката и узнаем, нужно ли учитывать рост и вес при выборе инвентаря.
Леонид Барановский, инструктор по выдаче тюбингов на прокат горнолыжного центра «Солнечная долина»:
Тюбинги существуют как для маленьких детей, так можно и разделить: для женщин (они более легкие), для мужчин, семейный тюбинг. Вам я сразу выделю средних размеров, средней тяжести, он будет полегче.
Я не знаю, как дети здесь катаются.
Во время эксперимента никто не пострадал, но чувство страха не покидало. Остановиться самостоятельно практически невозможно, а выбрать направление движения тем более. Так что спуск должен быть полностью свободен, а любая преграда может привести к трагичным последствиям. Поэтому лучше идти в специальные горнолыжные центры. Тем более там широкий выбор зимних развлечений.
Маргарита Смелова, маркетолог горнолыжного центра «Солнечная долина»:
Это горнолыжный центр, где есть две трассы. Одна для профессионалов, другая для новичков. Мы предлагаем услуги проката – это лыжи, сноуборд, тюбинг. Конечно, предлагаем помощь инструктора.
Юлия Стриго, корреспондент:
Скатиться с горки с ветерком можно на лыжах или сноуборде, конечно, заранее пройдя инструктаж. Но в Минске появился и еще один вариант – это альпийские горки. Принцип тот же, только вместо неуправляемого тюбинга двухместные сани. Трасса безопасная, а впечатлений хоть отбавляй.
Более точное название этого аттракциона – тобогган. Кататься можно как летом, так и зимой. Протяженность трассы – 425 метров, а высота – 145. Скорость движения саней можно контролировать самостоятельно с помощью рычагов.
Это было очень классно! Лучше, чем на тюбинге. И безопасно, и скорость! Супер!
Какой вид зимних развлечений вы выберете, абсолютно неважно. Будь это лыжи, сноуборд, коньки или тюбинг – правила для всех одинаковы. Кататься необходимо на специальных трассах или закрытых площадках. Не стесняйтесь пользоваться услугами инструкторов. Перед спуском с горки убедитесь, что ваш путь не пересекут другие. Дети должны быть под присмотром родителей. И, наконец, учитесь падать, сгруппировавшись. При соблюдении каждого пункта зимний досуг принесет только хорошее настроение и безопасный адреналин.
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