Лучше идти в специальные горнолыжные центры. Чем заменить опасные зимние развлечения?

Новости Беларуси. Все как один признают неуправляемость тюбингов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако менее популярным от этого он не становится. Наша съемочная группа решила опробовать тюбинг на себе. Конечно, на безопасной трассе. Для начала идем в пункт проката и узнаем, нужно ли учитывать рост и вес при выборе инвентаря.

Леонид Барановский, инструктор по выдаче тюбингов на прокат горнолыжного центра «Солнечная долина»:

Тюбинги существуют как для маленьких детей, так можно и разделить: для женщин (они более легкие), для мужчин, семейный тюбинг. Вам я сразу выделю средних размеров, средней тяжести, он будет полегче.

Я не знаю, как дети здесь катаются.

Во время эксперимента никто не пострадал, но чувство страха не покидало. Остановиться самостоятельно практически невозможно, а выбрать направление движения тем более. Так что спуск должен быть полностью свободен, а любая преграда может привести к трагичным последствиям. Поэтому лучше идти в специальные горнолыжные центры. Тем более там широкий выбор зимних развлечений.

Маргарита Смелова, маркетолог горнолыжного центра «Солнечная долина»:

Это горнолыжный центр, где есть две трассы. Одна для профессионалов, другая для новичков. Мы предлагаем услуги проката – это лыжи, сноуборд, тюбинг. Конечно, предлагаем помощь инструктора.

Юлия Стриго, корреспондент:

Скатиться с горки с ветерком можно на лыжах или сноуборде, конечно, заранее пройдя инструктаж. Но в Минске появился и еще один вариант – это альпийские горки. Принцип тот же, только вместо неуправляемого тюбинга двухместные сани. Трасса безопасная, а впечатлений хоть отбавляй.