«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?

Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости законодательной. Проект обновленного закона на неделе представили Президенту на встрече с ведущими медиками страны.

Каждый год в РНПЦ детской хирургии приходят молодые врачи. Освоиться в профессии им помогают старшие и более опытные коллеги, но всего лишь спустя год-два после университета вчерашние студенты наравне со взрослыми медиками уже носят гордое звание, например, кардиохирурга. Алена Сырова, корреспондент:

Как считаете, равновесно ли, учитывая, что едва ли хирург с годовым опытом сможет провести все манипуляции, которые предусматривает его специализация?

Для сравнения, в странах ЕС, чтобы стать кардиохирургом, нужно отучиться (помимо базового медобразования) еще 6 лет, в Штатах – 9-10. В Беларуси после введения изменений, чтобы войти в профессию желающим освоить очень узкие и обязывающие специализации, нужно будет окончить резидентуру.

Константин Дроздовский, главный внештатный детский кардиохирург Беларуси, директор РНПЦ детской хирургии:

С введением резидентуры у нас, естественно, с дифференциацией от специальностей, какими будут срок и условия обучения и присвоения этой специальности, этого сертификата. Вот эти все отношения, вот это все субъективное, на мой взгляд, на данный момент к обычному доктору отношение и его сопровождение в профессии, примет абсолютно законные и абсолютно понятные рамки. Алена Сырова, корреспондент:

А вы бы хотели, если вернуться назад, чтобы у вас была такая возможность? Константин Дроздовский:

Я бы с удовольствием прошел этот путь, потому что, конечно, еще раз повторяю: за год невозможно научиться всему. Директор РНПЦ детской хирургии: институт профессионального риска гораздо облегчит работу наших врачей

Трехгодичная резидентура заменит клиническую ординатуру и позволит изменять профиль специальности, если нужно. Конечно, еще предстоит отработать механизмы, но опытные врачи уже называют это изменение в законе прорывом.

Доктор медицинских наук Евгений Красавцев уверен: это вопрос национальной безопасности, не меньше. Ведь подготовить тех же инфекционистов, которые стали чуть ли не главными героями 2020-го, без качественного постдипломного обучения просто невозможно.