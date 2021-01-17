«Есть две основные проблемы». Почему опасно кататься на тюбинге с точки зрения физики?

Новости Беларуси. Опасные зимние развлечения. В Минске за две недели января из-за катания на санках и тюбингах пострадали 126 детей и 20 взрослых – переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы. Несмотря на то, что в столице есть порядка полусотни горок, соответствующих всем требованиям безопасности, горожане не всегда придерживаются правил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Все как один признают неуправляемость тюбингов. Однако менее популярным от этого он не становится. Но есть и положительные стороны: тюбинг смягчает удары. Классические жесткие санки сильнее давят на позвоночник, но они, в свою очередь, поддаются управлению, чего не скажешь о непредсказуемых с точки зрения физики «ватрушках».
Анна Карпенко, магистр физики и математики:
Кататься на тюбингах не в специально оборудованных для этого местах с точки зрения физики опасно. Здесь существуют две основные проблемы. Покрытие тюбинга с нижней части укреплено специальными материалами, которые снижают скольжение. Таким образом, тюбинг может развивать довольно высокую и неконтролируемую скорость. И человек не в состоянии из-за формы тюбинга контролировать его направление. Вторая проблема заключается в том, что ввиду своей формы, когда мы садимся в тюбинг, мы не можем точно спрогнозировать, где будет центр массы. Ввиду формы тюбинг может двигаться как прямо, так и по своей оси.
В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них (подробности здесь).