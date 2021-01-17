«Есть две основные проблемы». Почему опасно кататься на тюбинге с точки зрения физики?

Новости Беларуси. Опасные зимние развлечения. В Минске за две недели января из-за катания на санках и тюбингах пострадали 126 детей и 20 взрослых – переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы. Несмотря на то, что в столице есть порядка полусотни горок, соответствующих всем требованиям безопасности, горожане не всегда придерживаются правил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Все как один признают неуправляемость тюбингов. Однако менее популярным от этого он не становится. Но есть и положительные стороны: тюбинг смягчает удары. Классические жесткие санки сильнее давят на позвоночник, но они, в свою очередь, поддаются управлению, чего не скажешь о непредсказуемых с точки зрения физики «ватрушках».