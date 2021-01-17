Директор РНПЦ детской хирургии: институт профессионального риска гораздо облегчит работу наших врачей

Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости законодательной.

Вот ему третьи сутки сегодня, и он потребовал операцию экстренную. Операция достаточно тяжелая, большая. Но он перенес неплохо. Вот этих детей мы в любом случае должны оперировать, несмотря ни на какие карантинные и эпидемиологические ситуации.

Для хирурга с более чем 20-летним стажем такие манипуляции – обычное дело (здесь, в РНПЦ детской хирургии, ежегодно проводят больше тысячи подобных вмешательств). Для обывателя же все это сродни чуду, которого всегда ждут от врачей, упуская из виду, что медицина – это в некотором смысле риск.

Константин Дроздовский, главный внештатный детский кардиохирург Беларуси, директор РНПЦ детской хирургии:

Никто никогда не застрахован от аллергических реакций. Никто никогда не застрахован от осложнений, которые описаны во всех учебниках. Бывает, что родители или родственники пациентов считают, что это произошло по вине врачей. У нас система медицины бесплатная – на мой взгляд, это большое преимущество для пациентов, потому что они ничего не платят, у них абсолютно спокойный и открытый доступ к медицине.

Из европейских стран систем бесплатных практически не осталось, буквально только в Англии, наверное, и в Швеции. В остальном – это страховая медицина. В случаях страховой медицины все понятно. Есть страховая компания, которая как третейский судья между пациентом и врачом. Ну и, конечно, суды. Судебные разбирательства заканчиваются выплатой какой-то компенсации финансовой, материальной. Страхование, то есть понятие риска, и, соответственно, страхование этого риска – перекрывает этот момент.