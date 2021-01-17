Прямой эфир

«Дают значительно больший процент успешного лечения». Как в Беларуси изменились подходы к лечению гепатита С?

17 января 2021 19:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости законодательной.

Проект обновленного закона на неделе представили Президенту на встрече с ведущими медиками страны.

«Дают значительно больший процент успешного лечения». Как в Беларуси изменились подходы к лечению гепатита С?-1

Дмитрий Терешков два десятка лет посвятил борьбе с инфекциями. Последние десять – с гепатитами. Инфекционист констатирует: за сравнительно короткий исторический период в мировой и отечественной медицине произошел просто гигантский скачок в технологиях и средствах лечения.

Директор РНПЦ детской хирургии: институт профессионального риска гораздо облегчит работу наших врачей

«Дают значительно больший процент успешного лечения». Как в Беларуси изменились подходы к лечению гепатита С?-4

Сегодня гепатит С, который еще в начале столетия считался трудноизлечимым, белорусские врачи побеждают почти со 100%-ным результатом. В стране налажено производство собственных препаратов, а дорогостоящую помощь больные получают за бюджетные средства.

«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?

«Дают значительно больший процент успешного лечения». Как в Беларуси изменились подходы к лечению гепатита С?-7

Дмитрий Терешков, заведующий инфекционным отделением № 4 Гомельской областной инфекционной клинической больницы:
Еще 5 лет назад мы лечили таких пациентов с использованием интерферонотерапии, которая переносилась гораздо тяжелее. А уже начиная с 2016-2017 годов у нас стали регистрироваться препараты прямого вирусного действия, которые действуют непосредственно на ферментные системы вирусного гепатита С, которые дают значительно больший процент успешного лечения.
Медицина шагнула вперед?
Значительно.

# Здоровье # общество # Дмитрий Терешков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?
17 января 2021 19:15

«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них
17 января 2021 19:12

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них

Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»
17 января 2021 18:59

Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»