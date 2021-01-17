«Дают значительно больший процент успешного лечения». Как в Беларуси изменились подходы к лечению гепатита С?
Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости законодательной.
Проект обновленного закона на неделе представили Президенту на встрече с ведущими медиками страны.
Дмитрий Терешков два десятка лет посвятил борьбе с инфекциями. Последние десять – с гепатитами. Инфекционист констатирует: за сравнительно короткий исторический период в мировой и отечественной медицине произошел просто гигантский скачок в технологиях и средствах лечения.
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Сегодня гепатит С, который еще в начале столетия считался трудноизлечимым, белорусские врачи побеждают почти со 100%-ным результатом. В стране налажено производство собственных препаратов, а дорогостоящую помощь больные получают за бюджетные средства.
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Дмитрий Терешков, заведующий инфекционным отделением № 4 Гомельской областной инфекционной клинической больницы:
Еще 5 лет назад мы лечили таких пациентов с использованием интерферонотерапии, которая переносилась гораздо тяжелее. А уже начиная с 2016-2017 годов у нас стали регистрироваться препараты прямого вирусного действия, которые действуют непосредственно на ферментные системы вирусного гепатита С, которые дают значительно больший процент успешного лечения.
– Медицина шагнула вперед?
– Значительно.