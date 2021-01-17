«Дают значительно больший процент успешного лечения». Как в Беларуси изменились подходы к лечению гепатита С?

Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости законодательной. Проект обновленного закона на неделе представили Президенту на встрече с ведущими медиками страны.

Дмитрий Терешков два десятка лет посвятил борьбе с инфекциями. Последние десять – с гепатитами. Инфекционист констатирует: за сравнительно короткий исторический период в мировой и отечественной медицине произошел просто гигантский скачок в технологиях и средствах лечения. Директор РНПЦ детской хирургии: институт профессионального риска гораздо облегчит работу наших врачей

Сегодня гепатит С, который еще в начале столетия считался трудноизлечимым, белорусские врачи побеждают почти со 100%-ным результатом. В стране налажено производство собственных препаратов, а дорогостоящую помощь больные получают за бюджетные средства. «За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?