«Перевязали, посмотрели, и он ушёл домой». Депутат о том, как будут сокращать время пребывания пациентов в клиниках

Новости Беларуси. Одна из целей нововведений в системе здравоохранения Беларуси – сократить время круглосуточного пребывания пациента в клинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что такое «контролируемое лечение» и для кого его будут применять в Беларуси?

Так, в дневных стационарах все необходимые манипуляции проведут бесплатно, уже не надо будет для этого укладываться в больницу.