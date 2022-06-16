Лазуткин: «Украинские дети думают, как бы им убежать от повестки и не попасть в тероборону»

Андрей Лазуткин, политолог:

Пока наши ребята на выпускных пели песни и получали свои дипломы, танцевали, украинская армия раздавала повестки на украинских выпускных. И когда сегодня наши дети думают, как мне сдать ЦТ по русскому языку, по белорусскому хорошо и поступить в ВУЗ, украинские дети думают, как бы им убежать от повестки и не попасть в тероборону, где, возможно, их убьют. Потому что у вас нет навыков, вас ничему не научат, вас отправят на фронт невооруженным. И сегодня этот контраст особенно ярко виден, то есть как проходили у нас выпускные вечера, как это происходит на территории Украины. Вы говорили про задачи Президента. Если вы не допустили войны на своей территории за 30 лет, то вы уже отличный президент. Это не получилось у Зеленского, не получилось у Порошенко, не получалось много у кого. Поэтому главное, что мы обеспечили этим детям, – это то, что они не воюют, что их не посылают в тероборону, что их не надо ставить в усиление куда-то на границу. Спокойно учитесь, получайте специальности, создавайте семьи.

И это самое главное. А как там конкретно прошли эти вечера, Григорий, вы должны понимать, что сегодня мы реально имеем примерно 60 тысяч молодых людей, которые будут сдавать ЦТ. То есть это люди, которые поступят, например, на инженера, на программиста, на другие востребованные специальности, кто-то станет учителем. И мы обеспечиваем свое будущее на следующие пять лет таким образом. Они отучатся и пойдут работать в нашу экономику. А что будет с экономикой Украины – большой вопрос, потому что там разрушен большой промышленный сектор, они теряют последние индустриальные районы на востоке, инженеры там больше не нужны. А кто вам там нужен? Может быть, проститутки? Так надо ли их готовить, учить в каком-то вузе? Все это большой коллапс, который сваливается целая экономика целой страны. И эти вещи, как образование, просто будут парализованы всей этой военной ситуацией.

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