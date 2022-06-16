«Сегодня это всё выглядит позорно». Политолог о ситуации со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

Гигорий Азаренок, СТВ: Но что такое Запад? Сегодня генсек НАТО Столтенберг обрадовал всех скандинавов. Он сказал, что вопрос вступления в НАТО преждевременный. Это ж надо было положить на лопатки всю экономику, особенно Финляндии, лишив всех плюшек, которые они имели при нейтралитете: дешевая энергия, торговые отношения с Россией, спокойный визовый режим. Лишить их всего, навести на них российские ракеты и сказать: «Не, ребята, мы пока не готовы вас принимать». Как описывать поведение Запада?

Андрей Лазуткин, политолог:

Первая версия – какие-то дурачки. Но я так не склонен думать. Я думаю, что идут какие-то российско-американские переговоры, и идет некий торг. Американцы сначала объявили, что Финляндия и Швеция вступают в НАТО, а потом они это начинают откручивать. Значит, что-то они могли получить от русских. Потому что, если это не так, то это действительно полная дурость. Вы не рассчитали своих союзников, не просчитали, как поведет себя Турция, вы опозорились, показали, что ваш блок не может даже базовые ценности продемонстрировать, что мы все воюем с Россией. Они этого не смогли показать. И сегодня это все выглядит позорно, особенно на фоне того, что происходит в Украине. Зеленский плачет: возьмите, пожалуйста, в НАТО. «Мы берем Швецию». «Ой, нет, уже и Швецию не берем». Это показывает хрупкость Альянса.

С другой стороны, мы видим, что американцы прекрасно воюют без НАТО. Когда им нужно, они создают небольшую коалицию из стран НАТО и она принимает участие в боевых действиях. И чего они достигают? Например, у вас, вроде, большая армия в Польше, но есть маленькая часть этой армии, которая имеет боевой опыт, которого нет у наших войск, белорусских. Или маленькая часть литовской армии. Или контингент украинский, который был в Ираке. Это задача обкатывать какую-то маленькую часть этих союзных войск по горячим точкам. Сегодня новая горячая точка – Украина. Поэтому там растет взаимодействие по линии Великобритании, США. Это двухстороннее соглашение, там не надо завозить весь Альянс, туда зайдут поляки, румыны, британцы без входа остального НАТО. Они ничем не сдержаны, вы подписываете договор с НАТО о ненападении, а против вас работают национальные государства. Это такая американская хитрость.

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