«Азов» был большим медийным проектом». Кто раскручивал неонацистов в Украине?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, чем живет Донбасс и первый выпуск новой телевизионной рубрики. «Азовсталь» как символ самого гнусного позора. В гостях – политолог Андрей Лазуткин. Интервью с легендарным Донецким Гришей – британским журналистом Грэмом Филлипсом.

Андрей Лазуткин, политолог:

Что нужно понимать с этим «Азовом»? Почему там, кроме боеприпасов, мы находим эти журналы? Потому что «Азов» был большим медийным проектом. Как там оказался Протасевич? Он тоже был во все это вовлечен. То есть надо было создать в первую очередь картинку, потом получить на эту картинку деньги, и после этого они начали формировать какую-то реально военизированную структуру. Потому что наши батальоны Калиновского и все остальное – это уже, скажем так, зачаток «Азова». То есть надо сначала создать картинку, под эту картинку собирать деньги, и только третья стадия – это формирование какого-то настоящего подразделения. Пока ничего этого нет. Безусловно, то, что мы видели: и эти знаки рунические, и 14/88. Понятно, первое, что вам скажут, – это вы сами, Азаренок, нарисовали и показали или русские разложили. Очевидно, что «Азов» – это действительно нацистское формирование, даже в Штатах его признали таковым. Но потом, когда они попали в эту засаду, тут начали их отмазывать всем миром (Папа Римский пытался помочь и «Евровидение»), но ничего не помогло, все поехали в Ростов. Конечно, это был такой переломный пункт, когда всю эту украинскую пропаганду грязно макнули лицом в то, что они делали.