Инспектор по Минской области о молодёжи: они должны отдавать свой активный подход, свой энтузиазм своей стране

Новости Беларуси. Связь поколений как драйвер развития. В стране прошел единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Молодежь – настоящее и будущее независимой Беларуси», так звучит его тема на этот раз. Во всех регионах страны прошли встречи с представителями власти и экспертами. Любопытно, что во время общения молодые люди поднимали разные вопросы: от политики до экологии и новейших технологий. Подробности в материале.

Буквально в 18 километрах от «Зубренка», в Гатово, – будущее кожевенной промышленности. Обмен опытом проходит в прямом смысле без отрыва от производства. Диалоговой площадкой стал один из самых больших цехов завода. Здесь производят почти 100 наименований кожевенной продукции. Традиция таких молодежных собраний – не кабинетные встречи, а дискуссия в рабочей обстановке. Своими идеями с участниками делится помощник Президента – инспектор по Минской области. Владимир Калач отмечает, экономике страны нужны новые кадры. «Делается все сегодня для молодежи, абсолютно все». На «Белавиа» прошла встреча с инспектором по Минску.

Владимир Калач, помощник Президента – инспектор по Минской области:

Здесь 68 молодых специалистов. Диалог и вопросы будут подниматься, прежде всего, информационного плана. Чтобы им еще раз обозначить и показать, что делает государство для молодежи, в каких направлениях и как оно собирается его поддерживать. На что они могут рассчитывать. И одновременно осознавать, что и они должны в этом плане отдавать в определенной степени свой активный подход, свой энтузиазм именно своей стране. Чтобы она последовательно, поступательно развивалась, имела хорошую перспективу, потому что, понятное дело, молодежь – это сегодня, молодежь – это завтра, молодежь – это наше будущее.