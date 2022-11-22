Лазуткин о падении ракеты в Польше: это информационная операция, где Польша, Украина и Британия работали вместе

Великобритания не стала называть виновных в падении ракеты в Польше, ограничившись формулировкой – цитата – «такова жестокая и безжалостная реальность путинской войны». Вместе с тем всего через несколько дней Украину посетил премьер-министр Великобритании Сунак, который заявил о поставках новых систем ПВО на сумму более 60 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

ПВО С-300 можно применять и по наземным целям, но ракета имеет малый запас топлива. Если она пролетает мимо цели, она должна подняться вверх и там взорваться. И чтобы увеличить дальность, у С-300 отключают блок самоликвидации, чтобы все топливо потратить на траекторию до цели. Это примерно 200 километров. Но так не делают, потому что и ракета дорогая, и применять ее так неэффективно. Но вопрос: а что у Украины осталось? Советские комплексы «Точка У» у Украины выбиты (вот они на кадрах), на фронте сегодня применяют HIMARS (и это более дешевое оружие в плане стоимости ракеты), но С-300 у них тоже есть, ими прикрыты крупные города.

Андрей Лазуткин:

И вот представим, что такая зенитная ракета С-300 прилетела в Беларусь. По ошибке или специально, но даже если она будет перехвачена, это повод для объявления войны и начала боевых действий. Зеленский до сих пор внятно не объяснил, что это за ракета и какая у нее была цель. Значит, он не управляет своими ракетчиками, это все сделают без него и скажут, что вот русские сами запустили С-300 и хотят втянуть Беларусь в войну. Это будет официальная украинская версия, и такая же версия у них была озвучена по польской ракете. Всю нашу границу прикрыть невозможно – это тысяча километров, и ПВО будет прикрывать только самые важные объекты и города, поэтому что-то поразить такая ракета может. И может даже убить людей, и уже нашему Президенту придется отвечать. Либо они покажут нашу слабость, что режим боится и что его можно легко шатнуть изнутри. Для этого и нужны экстремистские формирования, которые нам готовят.

Андрей Лазуткин:

А теперь давайте подумаем, кому это выгодно. Как говорит наше Минобороны, никакая российская ракета рядом с районом пуска не пролетала. То есть это не была ошибка ракетчиков, запустили специально. А дальше у Польши и Украины была быстрая и одинаковая реакция – это русские, давайте против них применим 5-ю статью устава НАТО, нужно прямое военное участие блока. То есть версию даже не проверили, а сделать это несложно: у НАТО общая система ПВО и разведки, все пуски они отслеживают. То есть проверить могли, но не стали, а сразу заявили, что это русские. Третий момент – пуск совпал с саммитом «двадцатки» и визитом директора ЦРУ в Киев. Это инфоповод, чтобы перебить саммит, сорвать переговоры, если они идут, и показать миру русскую угрозу. И тут надо посмотреть на Британию. Любой конфликт ведется по неким правилам, между Россией и США есть каналы связи, как минимум, чтобы не ударить друг по другу ядерным оружием. И в интересах США не выводить конфликт на новый уровень, а сохранять его в рамках, чтобы дальше продавать Европе оружие, разваливать немецкую экономику, возить сжиженный газ, но без риска получить ядерный ответ.

Андрей Лазуткин:

И когда происходит что-то за рамками, например, взрыв «Северных потоков», это не в интересах США. Они и так уже получили, что хотели, в рамках стратегии мелких шагов – это «тактика салями», мы про нее рассказывали. Лазуткин: что такое «тактика салями»? Контроль над Украиной у них был, но начать войну с ядерным государством было нельзя. Подробности здесь. А вот британцы почему-то хотят американо-российские договоренности разрушить. Был теракт, когда убили Дарью Дугину. Был теракт на Крымском мосту. Был подрыв газопроводов в Балтийском море. Теперь был удар по Польше. И все это не в интересах США, а в интересах Великобритании. Именно они почему-то играют на обострение. Что интересно, когда взорвали «Северные потоки», вся европейская пресса отмалчивалась, и только британцы сразу написали, что это сделала Россия. Вышла целая статья, что это были боевые водолазы Путина, что есть специальное подразделение, и их туда привезли на корабле.

Андрей Лазуткин:

То же самое происходит после падения ракеты в Польше. Вся британская пресса выходит с заголовками, что это сделали русские. И так не может быть, это не просто неудачный пуск, это информационная операция, где Польша, Украина и Британия работали вместе, видимо, по команде британских специалистов. А уже в субботу в Украину приехал с визитом британский премьер, видимо, это должно было быть кульминацией. Правда, не получилось, Байден грубо всех одернул. Почему это делают британцы? Наверное, у них есть некое понимание целей, которые преследуют США в конфликте. Вот, например, в Праге проходил Форум свободных народов России.

Дагестан, Ингрия, Карелия, Ичкерия и еще 15 суверенных образований. Именно так организаторы мероприятия видят карту будущего территориально-административного устройства России.

Только демонтировав империю и создав национальные государства, Россия может стать демократической. Только став демократическим государством, Россия может предложить своим бывшим колониям какие-то формы интеграции. Уверен, что многие народы добровольно примут такую интеграцию. Из генератора бесконечных войн, геноцида и ненависти к себе Россия может стать центром мирного процветающего существования. Андрей Лазуткин:

Это выступает Ахмет Закаев, он сегодня живет в Лондоне, получил там убежище, это глава Ичкерии в изгнании, бывший бригадный генерал, сменил на посту Доку Умарова. Но то, что он озвучивает, это потолок, за который США не перейдут даже в случае поражения России.

Андрей Лазуткин:

Штатам не надо делить Россию на регионы и начинать там гражданскую войну – зачем? Россию они и так считают экономически слабым государством, с малой плотностью населения, с плохой демографией, без технологий, с плохой дорожной сетью, и прямой угрозы она не представляет. В отличие от Китая, который рассматривают как главного конкурента, и Евросоюза, который тоже эффективно просадили. И американцы могут сегодня-завтра боевые действия заморозить, если просто перестанут снабжать Украину в нужном объеме. Особенно если об этом их попросит Россия, но это уже другая тема. Зачем дальше тратить деньги, мы же выполнили свои задачи? А если к власти придет Трамп, русские явно попытаются договориться. А вот британцы такого не хотят, и пока в США не поменялась власть, они все время создают поводы для эскалации, чтобы конфликт не закончился. Мы помним провокацию с грязной бомбой. Когда Шойгу обзвонил весь блок НАТО и предупредил о ней, а потом вышли официальные ответы от Минобороны стран НАТО. Видимо, тогда провокация не получилась, значит нужен другой повод – нападение на страну НАТО. То есть Британия хочет поставить США в такие условия, когда придется что-то делать сверх того, что они делают. И вот все говорят о договорняках, но на Западе нет одного центра, с которым можно договориться. И, видимо, даже есть конкуренция, кто будет решать по Украине – британцы или американцы.

Андрей Лазуткин:

И надо сказать, что сегодня Польша и Украина – это больше британская сфера влияния, и всю информационную работу и аналитику делают британцы. Почему так получилось? У поляков были хорошие отношения с Трампом, они его поддержали, а потом выиграли демократы. И вот тогда связи ослабли, и это место заняла Британия. И даже если брать нашу оппозицию, по каким-то причинам Британия была активнее, чем США. Это уже потом к власти пришел Байден, а до него Трамп никак про нас даже не высказывался. Это все странно, потому что велась подготовка и было не совсем понятно, зачем это США. Они же потеряли здесь все свое влияние. Раньше у них была сеть гражданских организаций, люди на зарплате, контакты в госаппарате, нас мягко перетягивали от России, а такой удар поставил крест на всей многолетней работе.

Андрей Лазуткин:

Ну а какой смысл Британии что-то здесь обострять? Вот у них был Brexit, они вышли из Евросоюза, а теперь им надо создать в регионе свой военный блок, где они будут главными. А для военного блока нужны военные угрозы. То есть восточный фланг НАТО плюс Украину надо объединить под одним британским командованием. Это будет как бы самостоятельная организация, которая не связана никакими договорами. А для чего она нужна? Ну, мы думаем, что для интервенции против России. Как это они делали в начале века. Отсюда планы по разделению на республики, отсюда создание правительства в Лондоне, отсюда работа с Навальным и Ходорковским, отсюда скандалы с «новичком» и координация всех информационных операций против России. И еще большой вопрос, кем готовилась украинская наступательная группировка в Донбассе перед февралем. Это было по команде американцев или все-таки британцев?

Андрей Лазуткин:

И как говорят, что у умного на уме, то у дурака на языке. Если вспомнить, что говорила Лиз Трасс, бывший премьер, то вот они нас и рассматривают в качестве объекта. Вместе с поляками и украинцами, младшими партнерами. Колонии в мире давно поделены, а вот пространство на Востоке никто не обслуживает. В перспективе они хотят ослабить Россию, а потом, используя Украину, провести наступательные действия. Сегодня они открыто работают на подъем сепаратизма в России, а такого не было с 1990-х годов.