Лазуткин: что такое «тактика салями»? Контроль над Украиной у них был, но начать войну с ядерным государством было нельзя

Главная задача, которую успешно решило военно-политическое руководство США, – это ведение боевых действий против ядерного государства, что ранее считалось невозможным. Как отмечают специалисты, наработанный в Украине опыт неядерной эскалации может быть впоследствии применен и против Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как США удалось преодолеть ядерный паритет и какое название получила эта тактика со времен холодной войны, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда американцы бомбили Хиросиму и Нагасаки, это была демонстрация не для Японии, а для Советского Союза. Они боялись, что в нашу сферу влияния войдет вся Западная Европа, и в старых фильмах про шпионов вся немецкая резидентура предлагала услуги из расчета, что после капитуляции Германии будет война с русскими. Например, так возникла «Организация Гелена», разведслужба ФРГ, куда набирали бывших нацистов. Но только они думали, что война будет горячей, а она стала холодной, потому что немцы не могли представить, что такое ядерное оружие и как оно изменит расклад сил. Геббельс им рассказывал, что у Германии будет чудо-оружие, они построили ракеты «Фау», но снаряжали их обычным тротилом, и такая ракета была неуправляемой.

Андрей Лазуткин:

Американцы создали ядерную бомбу, которую доставляли обычным самолетом. И после войны у них были и бомба, и опыт ее применения, и немецкие ракетные разработки. Но самое главное, появились базы в зонах оккупации, в Западной Германии и Японии. То есть нас можно было бомбить сразу с трех сторон, еще из Турции. И вот тогда стало понятно, что ядерное оружие будут применять против нас. В 1949 году появляется план «Дропшот». Используя аэродромы в Западной Германии, можно было сжечь всю европейскую часть Советского Союза, а советский ответ затронул бы только Европу. И пока у нас не было ракет и мы не могли достать до США, там создали план превентивного удара. В чем его смысл? Ядерных зарядов у американцев было не так много, и нападение было комбинированным. Так же, как они сравняли с землей Дрезден, они бы ковровыми бомбардировками уничтожили крупные промышленные центры в России. Удары планировали примерно по 100 крупным городам, и это бы ликвидировало до 80 % промышленного потенциала. При этом не пострадали бы российские ресурсы – это и нефть, и руды, и лес, и пахотные земли, и сельское население, которое нужно для их разработки. Но, как говорят, целью именно для атомных зарядов была советская авиация на земле, чтобы избежать ответного удара, а все остальное применялось по городам. И то, это не был вариант Чернобыля, когда заражение происходит на тысячи лет.

Андрей Лазуткин:

Оружейный уран распадается быстро, сегодня и в Хиросиме, и в Нагасаки живут люди. Через 5-6 лет после удара можно запускать туда туземцев, они будут жить и работать даже в ядерных зонах. Но американцы понимали, что контролировать такую огромную территорию невозможно и дорого. Им хотелось бы, что в России был лояльный Западу режим, который займется контролем за свой счет, и он будет полностью зависеть от хозяев. В силу того, что у него больше нет промышленности и технологий. По сути, это и есть колония. Так они делали в бывшей Югославии, в Ираке, Ливии, довольно развитых странах. Сначала мы все сроем бомбардировками, все, что у вас было, а потом вы нас будете сами просить навести порядок. Понятно, что НАТО в этих странах все равно ненавидят, но вот Сербия недавно поддержала санкции против Беларуси. То есть неважно, что после войны население вас не любит. Главное – это контролировать верхушку. И создать условия, что выбора нет, кроме как сотрудничать с Западом. Или сидите в горах, как в Афганистане, но горы есть не везде. Как на такой прекрасный план можно ответить? Только доставить ядерный заряд в США. Первый вариант – это была авиация с дозаправкой в воздухе, а потом у нас появились ракеты Р-7, которые поставили на Кубе. То есть до середины 1950-х они еще могли по нам превентивно ударить с некими потерями в Европе. А потом уже стало понятно, что мы доберемся и до США.

Андрей Лазуткин:

И вот тогда начинается холодная война на территории третьих стран. Корея, Вьетнам, потом Латинская Америка, Африка. Но США уже действовали с оглядкой, чтобы не вызвать ядерный ответ СССР. И тут они изобрели так называемую «тактику салями». Это когда колбасу режут маленькими кусочками, а не сразу всю, одним куском. То есть вы соблюдаете договоренности, чтобы не ударить друг по другу ядерным оружием, но добиваетесь своего постепенно, все время по кусочкам, меняя баланс в вашу сторону.

Андрей Лазуткин:

Например, вот есть Латинская Америка, где к власти приходят коммунисты, как Кастро, или социалисты, как Альенде. Не потому, что у них хитрые политтехнологи и советники, а потому, что народ живет бедно, его грабят западные компании. И люди хотят иметь свою власть, а не колониальную администрацию. Напасть на них танками и самолетами уже нельзя, иначе они попросят военную помощь, вступится Советский Союз и – привет, мировая война, новый Карибский кризис. Значит, нужны цветные революции. Это когда вы приводите к власти своего лидера через переворот, потом ему помогаете, а потом еще его руками нападаете на другую страну, где у власти неправильное правительство. Например, контролируя Колумбию, американцы и сегодня работают против Эквадора и Венесуэлы. Или как они устроили гражданскую войну в Сальвадоре. Это борьба чужими руками, где СССР тоже не мог помогать открыто.

Андрей Лазуткин:

И вот то же самое происходит в Украине. Сначала переворот, а потом они начали готовить войну с Россией, но как бы от имени Украины. Неважно, что Украине помогает блок НАТО, это же все подается как российско-украинская война, как в XVII веке. Вот есть вольные казаки и Российская империя, которая хочет их поработить, поэтому, кстати, сносят памятник Екатерине II, это важно для украинской пропаганды. Но самое плохое не это. Там сегодня построили универсальную схему, где разведка, высокоточное оружие, управление в войсках, связь – это все натовское. Надо только поставлять людей в эту мясорубку, мотострелков, тероборону и неважно кого – украинцев, поляков, чеченцев, грузин, молдован. Сегодня через Украину можно прокачать любые иностранные контингенты, и, как говорят люди с передовой, там уже открыто воюют кадровые американские офицеры, это не ЧВК без документов, а военнослужащие США, которых туда командировали. Вот это и называется «тактика салями». Контроль над Украиной у них был, но начать войну с ядерным государством было нельзя. Сначала нужны добробаты, которых набирали прямо с Майдана, чтобы резать гражданское население.

Андрей Лазуткин:

Потом объявили АТО, подключили силовые структуры, а когда их разбили под Дебальцево, пошли на Минские соглашения. Украина их формально соблюдала, но при этом вела обстрелы Донецка и все время училась – не на полигонах, а на живых людях. И происходила унификация с НАТО – как раз на случай войны, где будут натовские штабы и связь, а потом они начали готовить ударную группировку для нападения. Эти ступеньки они прошли за восемь лет, но мелкими шагами, потому что сразу после Майдана так делать было нельзя, это означало бы ядерную войну с РФ. А еще посмотрите, как они продают оружие, партиями – сначала советские снаряды, потом старую советскую технику, потом старую свою, и только потом новейшие установки, но буквально по одной. И получается, у России нет повода для ядерного удара. Хотя на территории РФ происходят теракты, взорвали российские газопроводы в море, области России обстреливают, против России работает вся техническая и агентурная разведки НАТО, все как во время настоящей войны.

Андрей Лазуткин:

Так и работает «тактика салями», когда аккуратно, по кусочкам, Россию из ядерного государства, которое претендовало на бывшее советское пространство и на союз с Германией, пытаются сделать страну-изгоя и ослабляют ее войной в ее же сфере влияния. А цели такой войны никогда не менялись: им нужны бесплатные ресурсы, и все западные расходы оплатят сами русские.