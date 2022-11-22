Почему работодатели не хотят нанимать людей старше 40-45 лет? Рассказала директор кадрового агентства

Любой офис объединяет несколько поколений. Многие работодатели неохотно принимают на работу бывших студентов, поскольку их придется учить, но и в сторону опытных сотрудников смотрят с опаской, потому что те зачастую используют устаревшие приемы работы. О том, какой он – идеальный рабочий коллектив, что сегодня диктует рынок труда и как руководителю правильно вести себя с работниками разных возрастных групп, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Валентина – директор агентства по найму. Она может нам рассказать, куда сейчас хочет идти молодежь. Похож ли современный руководитель на эту самую капризную невесту, которая хочет, чтобы не пил, не курил, цветы всегда дарил, чтобы сотрудник был сговорчивый, зарплату не требовал и работал хорошо?

Валентина Лихачева, директор кадрового агентства:

Как хорошо вы сравнили. Да, мы на самом деле оказываем услуги бизнесу в плане поиска и подбора персонала, поэтому встречаемся с разными работодателями, нанимателями. Почему такой эйджизм может быть, не хотят нанимать людей старше условно 40-45 лет? Наверное, скорее всего, есть просто предубеждение о том, что старше определенного возраста – у человека есть какие-то сформированные взгляды, мнение. Его изменить очень сложно. Именно из-за этого опасения есть такая тенденция – делать ставку на более молодое поколение, тех людей, которые более адаптивны, готовы изменяться, приспосабливаться. На самом деле, это тоже такой ограничивающий фильтр, потому что люди есть разные в 30 лет, 40 и 50. Поэтому, если человек мотивирован работать, приспосабливаться, адаптироваться, встраиваться в культуру компании, он в любом возрасте будет прекрасен.