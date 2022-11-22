38 пунктов сотрудничества. О чём договорились представители Беларуси и Удмуртской Республики?

Подписание ряда соглашений стало результатом заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Удмуртской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в рамках форума «Дни Удмуртской Республики в Беларуси», который открылся в Минске 22 ноября. Это второй день визита российской делегации в нашу страну. Накануне между Беларусью и Удмуртией подписан план мероприятий на ближайшие три года. Он включает в себя 38 пунктов и охватывает вопросы сотрудничества в промышленности, АПК, строительстве, транспорте, здравоохранении, культуре и иных сферах. Конкретные договоренности уже заключены. Подробнее – в материале Лены Мельницкой.

Удмуртская Республика для Беларуси чужой не была никогда. Мы импортируем оттуда сырье и материалы, необходимые нашей промышленности. Экспортируем тоже немало. Как, впрочем, в каждый российский регион. Но за последние девять месяцев товарооборот между Беларусью и Удмуртией составил 70 миллионов долларов. Цифра немаленькая, но явно есть над чем работать и к чему стремиться.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Выпала из товарооборота нефтянка. Причины понятны, поэтому товарооборот снизился. С белорусской стороны экспорт растет и сейчас составляет более 113 %. Кроме этого, часть нашей продукции поставляется через торговые дома и субъекты товаропроводящих сетей в других регионах, поэтому реальный товарооборот еще выше. Председатель Госкомитета по имуществу: в этом году будет абсолютный рекорд поставок продукции в Удмуртию. Читать здесь.

О том, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве и готова взаимодействовать в разных направлениях, накануне шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко, встречаясь с главой Удмуртии, обратил внимание на то, что белорусы сильны не только в традиционных отраслях экономики, но и в высокотехнологичных сферах. Это биотехнологии, атомная энергетика, космос, военно-промышленный комплекс, IT. Возможности, даже в столь непростой период, безграничны, чего не скажешь о другом стратегическом ресурсе – времени. Лукашенко: «Не деньги главное, сегодня у России валюты – девать некуда». Подробнее.

Особый интерес гостей вызывает продукция белорусского машиностроения. Совсем скоро в Удмуртию отправятся могилевские лифты, техника МАЗа и БелАЗа. Чтобы экономические связи развивались активно, нельзя забывать и о взаимодействии в других, не менее важных сферах – культуре, образовании, спорте. Именно тесное сотрудничество по всем направлениям позволит нам в том числе вместе противостоять информационной войне. Так, 22 ноября были подписаны соглашения между белорусской и удмуртской библиотеками, телерадиокомпаниями, а также договор о сотрудничестве между Минском и Ижевском.

Константин Сунцов, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:

Образовательное направление, культурное направление. Мы тоже понимаем, что это большая зона роста. Сфер великое множество. Предприятий, который вот так могут взаимодействовать друг с другом, в том числе в кооперации, большое количество. Сегодня на рабочей группе, например, мы обсуждали возможность организации здесь производства нашей компании с учетом выгодного географического расположения вашей республики.