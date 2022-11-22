«Применена современная датская технология». В Брестской области завершают строительство нового свинокомплекса
Новости Беларуси. Новый свинокомплекс на 24 тысячи голов строится в Пинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области сегодня находятся крупнейшие мясоперерабатывающие комбинаты в стране. Расширение для них сырьевой базы – стратегическая задача. Это позволит наращивать объемы производства. В 2022 году сумма экспортных поставок продовольствия в Беларуси впервые достигнет 8 миллиардов долларов. Доля Брестской области составит четвертую часть – более двух миллиардов. От стратегии – к практике.
Подробности в материале нашего корреспондента Кристины Протосовицкой.
Одновременно на стройке работают порядка 500 человек. Темп для нового свинокомплекса взяли высокий – меньше чем за год. Для этого есть все составляющие: опытный подрядчик, уверенное финансирование и желание запустить его как можно скорее.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Строительные работы уже практически завершены. Сейчас идет монтаж технологического оборудования. И, что интересно, журналистам вход сюда возможен только на этапе строительства. Когда здесь появятся первые постояльцы, вход будет строго-настрого запрещен. Таков ветеринарный контроль.
Решение о строительстве еще одного нового свинокомплекса в Брестской области поддержал глава государства. Приступили весной 2022 года, сегодня готовность объекта уже оценивается на уровне 90 %.
Владимир Вабищевич, генеральный директор предприятия «Брестоблсельстрой:
Здесь применена современная датская технология, а это экономия электроэнергии, теплоэнергии. Более эффективные стоят вентиляторы. Сегодня раздача кормов и поения, тоже имеются специальные устройства, которые лишний корм не расходуют и лишнюю воду не подают.
Новый свинокомплекс рассчитан на 24 тысячи голов. Он дублирует уже существующий Пинский – «Бокиничи», где в год получают порядка 4 тысяч 700 тонн мяса вместо 3 тысяч проектных. А потому ставки на новый у заказчика – Пинского комбината хлебопродуктов – не менее амбициозные.
Василий Невар, директор Пинского комбината хлебопродуктов:
Сегодня мы гордимся, что он самый эффективный комплекс в республике. Мы выращиваем ежегодно 4,7 тонны свинины, у нас самые высокие привесы. У нас есть хороший кадровый потенциал, поэтому я уверен, что еще такое количество свинины мы произведем на новом комплексе. Тогда наш район будет полностью обеспечен свининой.
Суммарно на обоих комплексах в Пинском районе смогут получать свыше 9 тысяч тонн свинины. Это позволит полностью закрыть потребность в сырье местного мясокомбината, который вынужден закупать недостающий объем в России. Параллельно комплекс станет страховочным для других предприятий. Сегодня в Брестской области самая мощная мясная переработка в стране – на долю региона приходится почти половина колбасных изделий и треть мясных полуфабрикатов. При этом на экспорт уходит порядка 42 %.
Иван Пешко, заместитель генерального директора по закупкам и сырьевому обеспечению Пинского мясокомбината:
Мы сегодня сырьем свинины обеспечены, удельный вес от всего производства мяса – 15 %. А нам необходимо как минимум 50 %, чтобы были свиноемкие колбасы и продукция. Мы ждали, и это позволит еще увеличить объемы производства, выпуск колбасных изделий новых видов.
Новый комплекс позволит создать порядка 40 новых рабочих мест. Полноценно запустить работу здесь планируют уже в начале 2023 года, а завершить строительство в 2022-м.