«Применена современная датская технология». В Брестской области завершают строительство нового свинокомплекса

Новости Беларуси. Новый свинокомплекс на 24 тысячи голов строится в Пинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области сегодня находятся крупнейшие мясоперерабатывающие комбинаты в стране. Расширение для них сырьевой базы – стратегическая задача. Это позволит наращивать объемы производства. В 2022 году сумма экспортных поставок продовольствия в Беларуси впервые достигнет 8 миллиардов долларов. Доля Брестской области составит четвертую часть – более двух миллиардов. От стратегии – к практике. Подробности в материале нашего корреспондента Кристины Протосовицкой.

Одновременно на стройке работают порядка 500 человек. Темп для нового свинокомплекса взяли высокий – меньше чем за год. Для этого есть все составляющие: опытный подрядчик, уверенное финансирование и желание запустить его как можно скорее.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Строительные работы уже практически завершены. Сейчас идет монтаж технологического оборудования. И, что интересно, журналистам вход сюда возможен только на этапе строительства. Когда здесь появятся первые постояльцы, вход будет строго-настрого запрещен. Таков ветеринарный контроль. Решение о строительстве еще одного нового свинокомплекса в Брестской области поддержал глава государства. Приступили весной 2022 года, сегодня готовность объекта уже оценивается на уровне 90 %.

Владимир Вабищевич, генеральный директор предприятия «Брестоблсельстрой:

Здесь применена современная датская технология, а это экономия электроэнергии, теплоэнергии. Более эффективные стоят вентиляторы. Сегодня раздача кормов и поения, тоже имеются специальные устройства, которые лишний корм не расходуют и лишнюю воду не подают. Новый свинокомплекс рассчитан на 24 тысячи голов. Он дублирует уже существующий Пинский – «Бокиничи», где в год получают порядка 4 тысяч 700 тонн мяса вместо 3 тысяч проектных. А потому ставки на новый у заказчика – Пинского комбината хлебопродуктов – не менее амбициозные.

Василий Невар, директор Пинского комбината хлебопродуктов:

Сегодня мы гордимся, что он самый эффективный комплекс в республике. Мы выращиваем ежегодно 4,7 тонны свинины, у нас самые высокие привесы. У нас есть хороший кадровый потенциал, поэтому я уверен, что еще такое количество свинины мы произведем на новом комплексе. Тогда наш район будет полностью обеспечен свининой.

Суммарно на обоих комплексах в Пинском районе смогут получать свыше 9 тысяч тонн свинины. Это позволит полностью закрыть потребность в сырье местного мясокомбината, который вынужден закупать недостающий объем в России. Параллельно комплекс станет страховочным для других предприятий. Сегодня в Брестской области самая мощная мясная переработка в стране – на долю региона приходится почти половина колбасных изделий и треть мясных полуфабрикатов. При этом на экспорт уходит порядка 42 %.