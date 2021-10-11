Лазуткин: «Мы дожили до того, что украинская разведка вместе с ЦРУ открыто проводит на территории Беларуси операции»

Новости Беларуси. Если тема Украины появляется в западных СМИ, она обязательно связана со скандалом. Последним инфоповодом стали откровения украинской разведки о том, что они совместно с ЦРУ проводили операцию по захвату «группы Вагнера» на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако Зеленского на Западе все равно не воспринимают как равного. О том, как связаны спецслужбы Великобритании, Зеленский, канал СNN и дело «ЧВК Вагнера», расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Украинско-белорусские отношения находятся в худшей точке, наверное, с 1991 года. Причем в пике они вошли даже не после Крыма и Донбасса, а при президенте Зеленском. Но давайте вспомним, как все начиналось. Это фрагмент фильма «Слуга народа», где тогда еще актер Зеленский исполняет роль честного и принципиального президента. Фильм крутили перед выборами как агитацию. На экране идут переговоры с делегацией МВФ. То, что они обсуждают – сланцевый газ, распродажа земли, ядерный могильник – это ключевые вопросы внешнего управления. А герой, который задает эти вопросы, не только сотрудник МВФ, он еще и немец по фильму, то есть общий для нас, украинцев, русских образ врага, захватчика. Ну, и посмотрите, как плохие герои говорят на украинском, а Зеленский отвечает на русском. Да еще и послал всех на четыре буквы.

Андрей Лазуткин:

Конечно, после такого кино и Путину, и Лукашенко казалось, что с Зеленским можно найти общий язык. Но по факту получилось, что Украина при нем вообще потеряла всякую субъектность. Сегодня это такой полигон для иностранных спецслужб. Но и у западных специалистов бывают проколы. Во время интервью CNN с Лукашенко, возможно, вы обратили внимание на очень интересный момент. Корреспондент просил рассказать о деле «ЧВК Вагнера», российских бойцах, которых задержали перед выборами, хотя эта история уже много раз звучала в западной прессе. Ну, Президент рассказал еще раз. Вот что дальше делает CNN.

Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:

Это очень интересно, спасибо.

Андрей Лазуткин:

Как видите, CNN считает, что нам о «вагнеровцах» сообщили какие-то украинские источники. Посмотрите, как корреспондент нервничает. Для них это очень важный вопрос. Но почему? Есть простой ответ. Сегодня у Зеленского низкий рейтинг, надо или начинать войну, или искать шпионов в своем окружении. И ответ Лукашенко CNN не устроил. Им хотелось бы нашими руками указать на каких-то предателей вокруг Зеленского. То есть украинский царь хороший, а бояре плохие. А заодно оправдать неудачу ЦРУ с «вагнеровцами». Мы хорошие специалисты, просто работаем с плохими украинцами. Но есть и более сложный ответ. Как бы это помягче сказать: не просто какие-то шпионы в окружении Зеленского, а сам Зеленский контактирует с иностранными спецслужбами. Андрей Лазуткин:

Примерно год назад, во время поездки в Лондон, Зеленского тайно вызвал на ковер новый руководитель британской разведки МИ-6, так сказать, познакомиться. И не просто вызвал, а объяснил, что ему нужно делать. Вот как это показали украинские СМИ – смотрите в видеоматериале.

Андрей Лазуткин:

Как мы знаем, дальше, по указанию иностранной разведки, были закрыты телеканалы, которые критиковали Зеленского – их объявили угрозой национальной безопасности. Но это то, что было на публику. А по нашим сведениям, на встрече обсуждали не только телеканалы. Британцы тогда в жесткой форме сообщили Зеленскому, что из его окружения утекает информация. Они ему задали примерно тот же вопрос, который недавно задало CNN Лукашенко: как и от кого могла быть получена информация о «вагнеровцах»? Видимо, до сих пор не разобрались, раз прислали СNN к Лукашенко спросить еще раз. Но такова реальность современной Украины – их лидера, как мальчика, используют иностранные спецслужбы. А мы дожили до того, что украинская разведка вместе с ЦРУ открыто проводит на территории Беларуси операции, президент Украины бегает в МИ-6 на доклады, а украинские военные учат нашу оппозицию, как делать зажигательные смеси и замыкать рельсы.

Приветствую всех тех, кто готов бороться за свободу Беларуси. В сегодняшней видео мы расскажем, как подготовить оборонительный снаряд.