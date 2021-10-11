Лазуткин: «Мы дожили до того, что украинская разведка вместе с ЦРУ открыто проводит на территории Беларуси операции»
Новости Беларуси. Если тема Украины появляется в западных СМИ, она обязательно связана со скандалом. Последним инфоповодом стали откровения украинской разведки о том, что они совместно с ЦРУ проводили операцию по захвату «группы Вагнера» на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако Зеленского на Западе все равно не воспринимают как равного.
О том, как связаны спецслужбы Великобритании, Зеленский, канал СNN и дело «ЧВК Вагнера», расскажет Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Украинско-белорусские отношения находятся в худшей точке, наверное, с 1991 года. Причем в пике они вошли даже не после Крыма и Донбасса, а при президенте Зеленском. Но давайте вспомним, как все начиналось.
Это фрагмент фильма «Слуга народа», где тогда еще актер Зеленский исполняет роль честного и принципиального президента. Фильм крутили перед выборами как агитацию.
На экране идут переговоры с делегацией МВФ. То, что они обсуждают – сланцевый газ, распродажа земли, ядерный могильник – это ключевые вопросы внешнего управления. А герой, который задает эти вопросы, не только сотрудник МВФ, он еще и немец по фильму, то есть общий для нас, украинцев, русских образ врага, захватчика. Ну, и посмотрите, как плохие герои говорят на украинском, а Зеленский отвечает на русском. Да еще и послал всех на четыре буквы.
Андрей Лазуткин:
Конечно, после такого кино и Путину, и Лукашенко казалось, что с Зеленским можно найти общий язык. Но по факту получилось, что Украина при нем вообще потеряла всякую субъектность. Сегодня это такой полигон для иностранных спецслужб.
Но и у западных специалистов бывают проколы. Во время интервью CNN с Лукашенко, возможно, вы обратили внимание на очень интересный момент. Корреспондент просил рассказать о деле «ЧВК Вагнера», российских бойцах, которых задержали перед выборами, хотя эта история уже много раз звучала в западной прессе. Ну, Президент рассказал еще раз. Вот что дальше делает CNN.
Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:
Это очень интересно, спасибо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А что, у CNN была иная информация или иная точка зрения? Это для вас новость, что я сказал?
Мэтью Чанс:
То, что мы выяснили, практически полностью совпадает с тем, что рассказали вы, за исключением кое-каких мелких деталей. Дело в том, что в Украине некоторые оппозиционные силы, по крайней мере, ходят такие слухи, что вас оповестил об этом кто-то сверху, из украинского правительства. Меня интересует, правда ли это?
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Андрей Лазуткин:
Как видите, CNN считает, что нам о «вагнеровцах» сообщили какие-то украинские источники. Посмотрите, как корреспондент нервничает. Для них это очень важный вопрос. Но почему? Есть простой ответ. Сегодня у Зеленского низкий рейтинг, надо или начинать войну, или искать шпионов в своем окружении.
И ответ Лукашенко CNN не устроил. Им хотелось бы нашими руками указать на каких-то предателей вокруг Зеленского. То есть украинский царь хороший, а бояре плохие. А заодно оправдать неудачу ЦРУ с «вагнеровцами». Мы хорошие специалисты, просто работаем с плохими украинцами. Но есть и более сложный ответ. Как бы это помягче сказать: не просто какие-то шпионы в окружении Зеленского, а сам Зеленский контактирует с иностранными спецслужбами.
Андрей Лазуткин:
Примерно год назад, во время поездки в Лондон, Зеленского тайно вызвал на ковер новый руководитель британской разведки МИ-6, так сказать, познакомиться. И не просто вызвал, а объяснил, что ему нужно делать.
Вот как это показали украинские СМИ – смотрите в видеоматериале.
Андрей Лазуткин:
Как мы знаем, дальше, по указанию иностранной разведки, были закрыты телеканалы, которые критиковали Зеленского – их объявили угрозой национальной безопасности. Но это то, что было на публику. А по нашим сведениям, на встрече обсуждали не только телеканалы. Британцы тогда в жесткой форме сообщили Зеленскому, что из его окружения утекает информация. Они ему задали примерно тот же вопрос, который недавно задало CNN Лукашенко: как и от кого могла быть получена информация о «вагнеровцах»? Видимо, до сих пор не разобрались, раз прислали СNN к Лукашенко спросить еще раз.
Но такова реальность современной Украины – их лидера, как мальчика, используют иностранные спецслужбы. А мы дожили до того, что украинская разведка вместе с ЦРУ открыто проводит на территории Беларуси операции, президент Украины бегает в МИ-6 на доклады, а украинские военные учат нашу оппозицию, как делать зажигательные смеси и замыкать рельсы.
Приветствую всех тех, кто готов бороться за свободу Беларуси. В сегодняшней видео мы расскажем, как подготовить оборонительный снаряд.
Андрей Лазуткин:
Полностью мы это показывать не будем. Но это явно не то, за что голосовало население Украины.
Ведь люди, которые снимали фильм «Слуга народа», прекрасно знают, чего на самом деле украинцы хотят. Люди голосовали за то, что им показали в кино – за мир и нормальную жизнь. А не за войну с Россией, за внешнее управление, за нацистские группировки и за газ по 2 000 долларов.
А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».