Там можно обратиться к специалисту. В Беларуси разработали портал для тех, кто столкнётся с возрастными проблемами

Новости Беларуси. Бытует мнение, что старость – золотое время, а осень, как известно, тоже называют золотой. Не так давно во всем мире отметили День пожилого человека. Праздничным этот день давно стал и в Беларуси. Cпециально к этой дате приурочили Республиканскую научно-практическую конференцию «Здоровое долголетие», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра:

Оно говорит о том, что все наше сообщество – и медицинские, и социальные работники, и государство – настроено на то, чтобы наши граждане имели позитивную, оптимистическую старость. Чтобы здоровье их к концу жизни не приносило им никаких тревог и огорчений.

Задача геронтологов – вовремя заметить симптомы преждевременного старения и помочь предотвратить этот процесс. А соблюдение особых норм и правил поможет вам продлить жизнь на долгие годы. Людмила Жилевич:

Повышение профессионального уровня тех специалистов, которые работают в этой области, очень важно.

Проблемы пожилых людей и комфорт их жизни – эти темы были основными во время разговора. Главным же событием мероприятия стало открытие информационного ресурса.

Людмила Жилевич:

Во-первых, синьоры – это люди, которые в нашей структуре достаточно долго живут, а это говорит о том, что это такое название, которое предполагает, что привычный наш образ пожилого человека совершенно меняется. Что эти люди настроены быть достаточно и социально активными, и активны в своей жизни.