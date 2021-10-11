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«Мы наводим порядок». В субботнике приняли участие более 35 тысяч минчан

11 октября 2021 12:46
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Новости Беларуси. Более 35 тысяч минчан приняли участие в национальном субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы наводим порядок». В субботнике приняли участие более 35 тысяч минчан -1

К наведению порядка присоединились представители трудовых коллективов и общественных организаций, школьники, студенты и просто активные жители столицы. Благодаря совместным усилиям чище стало на улицах, в парках и во дворах, часть минчан трудились вдоль кольцевой автодороги. Убрали мусор, старые ветви и сухую листву. В этот день в городе стало еще и зеленее. В столице высадили свыше двухсот тысяч кустов и деревьев. Внимание уделили и благоустройству памятных мест.  

«Мы наводим порядок». В субботнике приняли участие более 35 тысяч минчан -4

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Минскзеленстроя:
Что касается планов по озеленению, у нас предстоит большая работа именно по посадке кустарников. Планируется высадить 273 тысячи. Также около трех тысяч деревьев будет посажено. Мы наводим порядок: это и ремонт малых архитектурных форм, это и консервация объектов. То есть, если мы говорим про парки, там необходимо законсервировать объект после окончания периода эксплуатации. Если говорить про фонтаны, там тоже снимаются насадки.  

«Мы наводим порядок». В субботнике приняли участие более 35 тысяч минчан -7

На этом акция не завершается. Присоединиться к чистому делу всех минчан приглашают в течение всего месяца.  

# Субботники в Беларуси # общество # Анжелика Пузанкова # Фотофакт

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