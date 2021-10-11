«Мы наводим порядок». В субботнике приняли участие более 35 тысяч минчан

Новости Беларуси. Более 35 тысяч минчан приняли участие в национальном субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 35 тысяч минчан приняли участие в национальном субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К наведению порядка присоединились представители трудовых коллективов и общественных организаций, школьники, студенты и просто активные жители столицы. Благодаря совместным усилиям чище стало на улицах, в парках и во дворах, часть минчан трудились вдоль кольцевой автодороги. Убрали мусор, старые ветви и сухую листву. В этот день в городе стало еще и зеленее. В столице высадили свыше двухсот тысяч кустов и деревьев. Внимание уделили и благоустройству памятных мест.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Минскзеленстроя:
Что касается планов по озеленению, у нас предстоит большая работа именно по посадке кустарников. Планируется высадить 273 тысячи. Также около трех тысяч деревьев будет посажено. Мы наводим порядок: это и ремонт малых архитектурных форм, это и консервация объектов. То есть, если мы говорим про парки, там необходимо законсервировать объект после окончания периода эксплуатации. Если говорить про фонтаны, там тоже снимаются насадки.
На этом акция не завершается. Присоединиться к чистому делу всех минчан приглашают в течение всего месяца.