«Мы наводим порядок». В субботнике приняли участие более 35 тысяч минчан

Новости Беларуси. Более 35 тысяч минчан приняли участие в национальном субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К наведению порядка присоединились представители трудовых коллективов и общественных организаций, школьники, студенты и просто активные жители столицы. Благодаря совместным усилиям чище стало на улицах, в парках и во дворах, часть минчан трудились вдоль кольцевой автодороги. Убрали мусор, старые ветви и сухую листву. В этот день в городе стало еще и зеленее. В столице высадили свыше двухсот тысяч кустов и деревьев. Внимание уделили и благоустройству памятных мест.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Минскзеленстроя:

Что касается планов по озеленению, у нас предстоит большая работа именно по посадке кустарников. Планируется высадить 273 тысячи. Также около трех тысяч деревьев будет посажено. Мы наводим порядок: это и ремонт малых архитектурных форм, это и консервация объектов. То есть, если мы говорим про парки, там необходимо законсервировать объект после окончания периода эксплуатации. Если говорить про фонтаны, там тоже снимаются насадки.