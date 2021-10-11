Трое учёных стали лауреатами Нобелевской премии по экономике. Что о них известно

Новости Швеции. 11 октября объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. 11 октября объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2021 году ее разделят три человека. Это двое ученых из США – Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей. И американо-канадский исследователь Дэвид Кард за его достижения в изучении рынка труда.
Как известно, сам Альфред Нобель никаких экономических премий не устанавливал. Она была основана в 1968 году Госбанком Швеции в честь своего 300-летия. С тех пор он выплачивает денежную часть премии эквивалентную всем остальным «нобелевкам».