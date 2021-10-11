Трое учёных стали лауреатами Нобелевской премии по экономике. Что о них известно

Новости Швеции. 11 октября объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году ее разделят три человека. Это двое ученых из США – Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей. И американо-канадский исследователь Дэвид Кард за его достижения в изучении рынка труда.