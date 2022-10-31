Как система образования боролась за справедливость в 2020 году? Рассказали эксперты

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы очень много рассуждаем на своих личных примерах. Но система – это не только тот пример. У нас в стране работает 2 901 школа. В Минске их всего лишь 245. Если вы выедете в регион, в любую сельскую районную школу, вы увидите совсем другую картину с точки зрения взаимоотношений учеников, родителей и учителей. Мы не можем по каким-то единичным примерам делать вывод о всей системе. Я хочу сказать только несколько сухих цифр. У нас за последние три года закрепляемость молодых специалистов-учителей выросла с 60 % до 80 % по стране. Как вы думаете, какая самая большая закрепляемость из регионов? В Минской области – 95 %. А где самая низкая закрепляемость? В Минске, как это ни странно. Мы должны, смотря на систему, давать комплексную оценку. Потому что, если посмотрим на проходные баллы, допустим, в этом году в БГПУ каждый третий – это отличник, медалист, либо выпускник педагогического класса с оценками не ниже 8 баллов. Это говорит о том, что приходят не только мотивированные, но и образованные ребята, которые хотят стать учителями и осознанно выбирают профессию учителя. Но мы должны к учителю повернуться лицом, чтобы и он увидел то отношение, которое формируется в обществе.
Алена Сырова, СТВ:
У нас были проблемы, и 2020 год показал, что с педагогами где-то не досмотрели, где-то не повернулись лицом.
Андрей Иванец:
В корне не согласен. Система образования в 2020 году выстояла, как никакая другая система, и показала, что она полностью поддерживает политику главы нашего государства, что там работают преданные люди. Так есть и сейчас.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Калі мы кажам пра 2020 год, павінны памятаць, як сябе паводзілі настаўнікі, як сябе паводзіла абсалютная большасць і навучэнцаў, і студэнтаў. Бо калі мы возьмем працэнтныя суадносіны, а не карцінку з вуліцы, то мы пабачым, што абсалютная большасць і педагогаў, і дзяцей – настаўнікі праявілі мудрасць, і гэтыя дзеці таксама разумелі, дзе праўда, а дзе мана. Калі казаць пра ўзброеныя сілы і ўсё астатняе, хачу сказаць, што самая вялікая маладзёжная арганізацыя, у якую прыходзяць пасля школы, – гэта ўзброеныя сілы Беларусі і ўнутраныя войскі, сілы спецаперацыі. Так вось, ніводнага чалавека сярод тых прызыўнікоў, якія былі ва ўзброеных сілах, ніводнага чалавека, які служыў ва ўнутраных войсках, якія выконвалі пастаўленыя задачы па навядзенню парадку, – сярод гэтых маладых хлопцаў не было тых, хто б здрадзіў прысязе і ўсяму астатняму. Вось пра гэтыя рэчы трэба проста памятаць.
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