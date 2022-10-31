Как система образования боролась за справедливость в 2020 году? Рассказали эксперты

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы очень много рассуждаем на своих личных примерах. Но система – это не только тот пример. У нас в стране работает 2 901 школа. В Минске их всего лишь 245. Если вы выедете в регион, в любую сельскую районную школу, вы увидите совсем другую картину с точки зрения взаимоотношений учеников, родителей и учителей. Мы не можем по каким-то единичным примерам делать вывод о всей системе. Я хочу сказать только несколько сухих цифр. У нас за последние три года закрепляемость молодых специалистов-учителей выросла с 60 % до 80 % по стране. Как вы думаете, какая самая большая закрепляемость из регионов? В Минской области – 95 %. А где самая низкая закрепляемость? В Минске, как это ни странно. Мы должны, смотря на систему, давать комплексную оценку. Потому что, если посмотрим на проходные баллы, допустим, в этом году в БГПУ каждый третий – это отличник, медалист, либо выпускник педагогического класса с оценками не ниже 8 баллов. Это говорит о том, что приходят не только мотивированные, но и образованные ребята, которые хотят стать учителями и осознанно выбирают профессию учителя. Но мы должны к учителю повернуться лицом, чтобы и он увидел то отношение, которое формируется в обществе.

Алена Сырова, СТВ:

У нас были проблемы, и 2020 год показал, что с педагогами где-то не досмотрели, где-то не повернулись лицом.

Андрей Иванец:

В корне не согласен. Система образования в 2020 году выстояла, как никакая другая система, и показала, что она полностью поддерживает политику главы нашего государства, что там работают преданные люди. Так есть и сейчас.