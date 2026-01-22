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Новости по тегу #Ирина Китурко

В Гродненском университете имени Янки Купалы представили 30 новых научных разработок
22 января 2026 07:37

В Гродненском университете имени Янки Купалы представили 30 новых научных разработок

Делегаты ВНС обсуждают приоритеты будущей пятилетки в трудовых коллективах
20 декабря 2025 10:58

Делегаты ВНС обсуждают приоритеты будущей пятилетки в трудовых коллективах

Студенты называют её мамой! Душевный разговор с ректором ГрГУ Ириной Китурко
30 ноября 2025 08:10

Студенты называют её мамой! Душевный разговор с ректором ГрГУ Ириной Китурко

Надо выбирать профессию, а не бюджет! Ректор ГрГУ о вступительной кампании 2026
30 ноября 2025 08:08

Надо выбирать профессию, а не бюджет! Ректор ГрГУ о вступительной кампании 2026

Кто из известных белорусов учился в ГрГУ? Ответила Ирина Китурко
30 ноября 2025 08:03

Кто из известных белорусов учился в ГрГУ? Ответила Ирина Китурко

В ГрГУ есть Корпоративный кодекс купаловца! Узнали у Ирины Китурко, в чём его суть
30 ноября 2025 08:00

В ГрГУ есть Корпоративный кодекс купаловца! Узнали у Ирины Китурко, в чём его суть

«Главные в университете – студенты!» Ректор ГрГУ им. Я.Купалы рассказала об уникальной концепции
30 ноября 2025 07:55

«Главные в университете – студенты!» Ректор ГрГУ им. Я.Купалы рассказала об уникальной концепции

Около 4 тысяч человек приняты на педагогическое направление в учебных заведениях Беларуси в 2025-м
05 октября 2025 10:38

Около 4 тысяч человек приняты на педагогическое направление в учебных заведениях Беларуси в 2025-м

В Гродно прошла акция «Чытаем Купалу разам»
08 июля 2025 07:10

В Гродно прошла акция «Чытаем Купалу разам»

Проводим стримы каждую неделю – ректор ГрГУ о работе с абитуриентами
31 марта 2025 16:16

Проводим стримы каждую неделю – ректор ГрГУ о работе с абитуриентами

Гродненскому университету имени Янки Купалы исполнилось 85 лет
28 февраля 2025 05:58

Гродненскому университету имени Янки Купалы исполнилось 85 лет

В Гродненском университете обсудили прошедшую встречу Президента со студентами
24 ноября 2024 08:59

В Гродненском университете обсудили прошедшую встречу Президента со студентами