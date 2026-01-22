Новости по тегу #Ирина Китурко

Выставка достижений и семинар по обмену опытом организованы в университете ко Дню белорусской науки. Он традиционно отмечается в последнее воскресенье января.
В Гродненском университете имени Янки Купалы усиливают интеграцию теории и практики. Разработана система взаимодействия с организациями и предприятиями региона, на базе вуза работает технопарк.
«Неотъемлемой частью дресс-кода сотрудника и студента университета должна быть улыбка. Идите с улыбкой по жизни, пусть все у вас получается».
«Надо выбирать профессию по душе, потому что понимаешь, что с этой профессией будешь жить дальше».
«Я горжусь всеми выпускниками. Я горжусь достижениями наших студентов».
«В 2021 году мы приняли Корпоративный кодекс, не было такого в университете. Вы знаете, мы нашли одно такое очень четкое, очень значимое, объединяющее слово, которое звучит «купаловец».
«Мы приняли концепцию в 2022 году, которая называется «Студентоцентрированный университет».
Готовить будущих педагогов в Беларуси начинают еще со школьной скамьи. Только в столице насчитывается свыше 150 таких профильных классов.
В творческом флешмобе приняли участие несколько десятков человек. На импровизированной сцене – преподаватели и студенты, в том числе иностранные.
Приемная кампания у нас стартовала не сейчас и не в сентябре. Приемная кампания проходит нон-стоп.
Гродненскому университету имени Янки Купалы – 85. Сегодня здесь на более, чем 10 факультетах учится около 15 тысяч студентов.
У студентов сегодня есть интерес к участию в политической и социальной жизни страны.
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