Владимир Перцов на Форуме медийного сообщества: будем делать акцент на тренингах, чтобы увеличивать совокупную аудиторию нашего продукта

Тема, которая объединила представителей СМИ, звучит остро и актуально: как в нынешних условиях, когда Беларусь оказалась втянута в информационную войну, выстраивать свою работу? И государственным СМИ, и особенно региональной прессе, где кадровый вопрос всегда стоял намного серьезнее. Обменяться мнениями участники форума планируют в рамках пленарного заседания и тематических дискуссий.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Трансформация медиаполя Беларуси за последнее время достаточно очевидна. Есть, конечно, определенные вызовы, но медиасообщество наше с ними справляется. Мы будем больше делать акцент на практических и теоретических тренингах и лекциях о том, как трансформировать печатное слово, как преобразовывать эфирные материалы для распространения в социальных сетях, в мессенджерах, в других новых формах коммуникации для того, чтобы вот эту совокупную аудиторию нашего продукта увеличивать.

Приветствие участникам, гостям и организаторам первого Форума медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» направил Президент Беларуси.