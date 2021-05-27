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Владимир Перцов на Форуме медийного сообщества: будем делать акцент на тренингах, чтобы увеличивать совокупную аудиторию нашего продукта

27 мая 2021 10:54
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Новости Беларуси. Первый Форум медийного сообщества проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал ведущих белорусских и зарубежных журналистов, медиаэкспертов, руководителей телеканалов.

Владимир Перцов на Форуме медийного сообщества: будем делать акцент на тренингах, чтобы увеличивать совокупную аудиторию нашего продукта-1

Тема, которая объединила представителей СМИ, звучит остро и актуально: как в нынешних условиях, когда Беларусь оказалась втянута в информационную войну, выстраивать свою работу? И государственным СМИ, и особенно региональной прессе, где кадровый вопрос всегда стоял намного серьезнее. Обменяться мнениями участники форума планируют в рамках пленарного заседания и тематических дискуссий.

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Владимир Перцов на Форуме медийного сообщества: будем делать акцент на тренингах, чтобы увеличивать совокупную аудиторию нашего продукта-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Трансформация медиаполя Беларуси за последнее время достаточно очевидна. Есть, конечно, определенные вызовы, но медиасообщество наше с ними справляется. Мы будем больше делать акцент на практических и теоретических тренингах и лекциях о том, как трансформировать печатное слово, как преобразовывать эфирные материалы для распространения в социальных сетях, в мессенджерах, в других новых формах коммуникации для того, чтобы вот эту совокупную аудиторию нашего продукта увеличивать.

Приветствие участникам, гостям и организаторам первого Форума медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» направил Президент Беларуси.

# СМИ Беларуси # общество # Владимир Перцов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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