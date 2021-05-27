Андрей Кривошеев: белорусским журналистам нужен инструментарий, как бороться с фейками, как их разоблачать грамотно

Новости Беларуси. О новых форматах работы СМИ для обеспечения национальной безопасности говорили 27 мая на I Форуме медийного сообщества Беларуси. Первый день дискуссии прошел в Минске на площадке «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведущие белорусские и зарубежные журналисты, медиаэксперты, руководители телеканалов – порядка 200 человек – обсудили новые методы работы в эпоху цифровизации.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Белорусским журналистам нужен инструментарий, как бороться с фейками, как их разоблачать грамотно. Ну, например, такое достаточно новое направление, по крайней мере для региональных журналистов, – это дата-журналистика, журналистика данных. Это очень важно, потому что именно в этой области человек верит в цифру. И не только в цифру в смысле новой цифровой медиареальности или медиаландшафта, но и в цифру, которую ему ярко, наглядно, визуально показывают: графики, диаграммы. Мы увидели это даже по инциденту с самолетом.
Читайте также:
Иван Эйсмонт: когда в 2020-м мы поняли, что ситуацию нужно спасать, мы сняли все ограничения, касающиеся информационного вещания
Владимир Перцов на Форуме медийного сообщества: будем делать акцент на тренингах, чтобы увеличивать совокупную аудиторию нашего продукта
Марат Марков: умение высказать своё мнение публично, отвечать за него – надо иметь определённую смелость и героизм