Андрей Кривошеев: белорусским журналистам нужен инструментарий, как бороться с фейками, как их разоблачать грамотно

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Белорусским журналистам нужен инструментарий, как бороться с фейками, как их разоблачать грамотно. Ну, например, такое достаточно новое направление, по крайней мере для региональных журналистов, – это дата-журналистика, журналистика данных. Это очень важно, потому что именно в этой области человек верит в цифру. И не только в цифру в смысле новой цифровой медиареальности или медиаландшафта, но и в цифру, которую ему ярко, наглядно, визуально показывают: графики, диаграммы. Мы увидели это даже по инциденту с самолетом.

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