Игорь Луцкий: очень многое зависит от того, как оперативно, как достоверно мы расскажем нашим людям о том, что происходит

Новости Беларуси. Первый Форум медийного сообщества проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал ведущих белорусских и зарубежных журналистов, медиаэкспертов, руководителей телеканалов.
Новости Беларуси. Первый Форум медийного сообщества проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал ведущих белорусских и зарубежных журналистов, медиаэкспертов, руководителей телеканалов.
Тема, которая объединила представителей СМИ, звучит остро и актуально: как в нынешних условиях, когда Беларусь оказалась втянута в информационную войну, выстраивать свою работу? И государственным СМИ, и особенно региональной прессе, где кадровый вопрос всегда стоял намного серьезнее.
Обменяться мнениями участники форума планируют в рамках пленарного заседания и тематических дискуссий.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Вчера состоялась встреча Президента с парламентариями, с государственными людьми, с экспертным сообществом. И прозвучала одна такая очень важная фраза от Президента: «Проникнуться ситуацией сегодняшнего дня». На мой взгляд, в первую очередь это было обращение к нам, к журналистам, медийному сообществу. Потому что на самом деле очень многое зависит от того, как оперативно, как точно, как достоверно мы расскажем нашим людям о том, что происходит. Я уже не говорю о том, что происходит вне территории Республики Беларусь, какую информационную атаку на нас предприняли. Но сегодня нужно очень тонко, четко объяснить на самом деле происходящее в мире и стране.