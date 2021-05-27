Игорь Луцкий: очень многое зависит от того, как оперативно, как достоверно мы расскажем нашим людям о том, что происходит

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Вчера состоялась встреча Президента с парламентариями, с государственными людьми, с экспертным сообществом. И прозвучала одна такая очень важная фраза от Президента: «Проникнуться ситуацией сегодняшнего дня». На мой взгляд, в первую очередь это было обращение к нам, к журналистам, медийному сообществу. Потому что на самом деле очень многое зависит от того, как оперативно, как точно, как достоверно мы расскажем нашим людям о том, что происходит. Я уже не говорю о том, что происходит вне территории Республики Беларусь, какую информационную атаку на нас предприняли. Но сегодня нужно очень тонко, четко объяснить на самом деле происходящее в мире и стране.