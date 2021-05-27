Гендиректор радиостанции «Говорит Москва»: нужно быть объективными, дотошными, нужно слышать, что люди у нас хотят знать

Новости Беларуси. О новых форматах работы СМИ для обеспечения национальной безопасности говорили 27 мая на I Форуме медийного сообщества Беларуси. Первый день дискуссии прошел в Минске на площадке «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» (Россия):

Мне кажется, что нужно быть объективными, что нужно быть дотошными, что нужно слышать, что люди у нас хотят знать. Вот вопросы, возникающие по любому поводу, хоть самолет, что хотите. Какой набор вопросов у совершенно нормальных читателей, людей, зрителей возникает? И дать им эти ответы. Это очень важно. Нам подают пример.

Кстати, руководители наши выходят и рассказывают, как они видят эту ситуацию. Александр Григорьевич вышел и сказал: а что я должен делать, почему я не должен поднимать этот истребитель, если у меня атомная электростанция рядом? Вы что, второй Чернобыль хотите? Ну почему нет? Почему нет? Это логика. Это логично, это понятно.

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