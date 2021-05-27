Марат Марков: умение высказать своё мнение публично, отвечать за него – надо иметь определённую смелость и героизм

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Умение, а самое главное смелость высказать свое мнение публично, отвечать за это мнение и действительно влиять на мнение других людей – для этого надо иметь определенную смелость и героизм в определенных случаях. Поэтому я считаю, что то направление, которое взял и ваш канал в том числе... Я бы сказал, что государственные телеканалы серьезно подошли к этому вопросу именно в ходе событий последнего года, когда авторская журналистика стала основным ударным инструментом государственных СМИ.

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