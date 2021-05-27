Прямой эфир

Марат Марков: умение высказать своё мнение публично, отвечать за него – надо иметь определённую смелость и героизм

27 мая 2021 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О новых форматах работы СМИ для обеспечения национальной безопасности говорили 27 мая на I Форуме медийного сообщества Беларуси. Первый день дискуссии прошел в Минске на площадке «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущие белорусские и зарубежные журналисты, медиаэксперты, руководители телеканалов – порядка 200 человек – обсудили новые методы работы в эпоху цифровизации.

Марат Марков: умение высказать своё мнение публично, отвечать за него – надо иметь определённую смелость и героизм-1

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Умение, а самое главное смелость высказать свое мнение публично, отвечать за это мнение и действительно влиять на мнение других людей для этого надо иметь определенную смелость и героизм в определенных случаях. Поэтому я считаю, что то направление, которое взял и ваш канал в том числе... Я бы сказал, что государственные телеканалы серьезно подошли к этому вопросу именно в ходе событий последнего года, когда авторская журналистика стала основным ударным инструментом государственных СМИ.

Читайте также:

Иван Эйсмонт: когда в 2020-м мы поняли, что ситуацию нужно спасать, мы сняли все ограничения, касающиеся информационного вещания

Владимир Перцов на Форуме медийного сообщества: будем делать акцент на тренингах, чтобы увеличивать совокупную аудиторию нашего продукта

Игорь Луцкий: очень многое зависит от того, как оперативно, как достоверно мы расскажем нашим людям о том, что происходит

# СМИ Беларуси # общество # Марат Марков # Юлия Стриго # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Только любовь тянет меня продолжать оперировать». Директор РНПЦ «Мать и дитя» о профессии врача
27 мая 2021 18:13

«Только любовь тянет меня продолжать оперировать». Директор РНПЦ «Мать и дитя» о профессии врача

Этот врач уверен: акушер – мужская профессия. И вот почему
27 мая 2021 18:12

Этот врач уверен: акушер – мужская профессия. И вот почему

Многие из белорусов, которых вывезли в Латвию, остались там. Вячеслав Селеменев о карательных операциях времён ВОВ
27 мая 2021 17:58

Многие из белорусов, которых вывезли в Латвию, остались там. Вячеслав Селеменев о карательных операциях времён ВОВ