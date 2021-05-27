Это её ферме позавидовал Жерар Депардье. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Нину Железнову

Новости Беларуси. В юношестве она играла «Павлинку», но вместо театрального училища предпочла профессию агронома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нина Железнова – героиня нового выпуска проекта «Белорусская Super женщина».

Она прошла путь от полевода до руководителя одного из самых крупных и успешных хозяйств «Озерицкий-Агро». Это ее ферме позавидовал Жерар Депардье. Ведь убыточное некогда хозяйство нашей героине удалось превратить в образцовое. О трудолюбии и креативе в менеджменте на селе.

Ніна Жалязнова, дырэктар сельгаспрадпрыемства «Азярыцкі-Агра»:

Каб прадаўжалася жыццё, патрэбна выхаваць тое пакаленне, якое ідзе наступным. Кожны павінен рабіць справу, да чаго ў яго ёсць пасыл. У кожнага сваё. Але тое месца, дзе ты радзіўся, і на якім сталі твае першыя крокі, ты павінен цаніць і даражыць ім. Таму што тут твае карані, таму што тут твая сіла. Дрэва ж, яно расце да тых пор, пакуль корань яго не засох.