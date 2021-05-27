Это её ферме позавидовал Жерар Депардье. Рассказываем про «Белорусскую Super женщину» Нину Железнову

Новости Беларуси. В юношестве она играла «Павлинку», но вместо театрального училища предпочла профессию агронома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нина Железнова – героиня нового выпуска проекта «Белорусская Super женщина».
Новости Беларуси. В юношестве она играла «Павлинку», но вместо театрального училища предпочла профессию агронома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нина Железнова – героиня нового выпуска проекта «Белорусская Super женщина».
Она прошла путь от полевода до руководителя одного из самых крупных и успешных хозяйств «Озерицкий-Агро». Это ее ферме позавидовал Жерар Депардье. Ведь убыточное некогда хозяйство нашей героине удалось превратить в образцовое.
О трудолюбии и креативе в менеджменте на селе.
Ніна Жалязнова, дырэктар сельгаспрадпрыемства «Азярыцкі-Агра»:
Каб прадаўжалася жыццё, патрэбна выхаваць тое пакаленне, якое ідзе наступным. Кожны павінен рабіць справу, да чаго ў яго ёсць пасыл. У кожнага сваё. Але тое месца, дзе ты радзіўся, і на якім сталі твае першыя крокі, ты павінен цаніць і даражыць ім. Таму што тут твае карані, таму што тут твая сіла. Дрэва ж, яно расце да тых пор, пакуль корань яго не засох.
Калі ты любіш сваю зямлю, калі ты любіш тое, што было да цябе на гэтым, значыць, ты моцны, значыць, ты пераможаш. Якое шасце – мець сваю дзяржаву, камфортную дзяржаву, дзе прыемна жыць. Дык чаму яе не берагчы? Гэта вялікая раскоша, гэта вялікая каштоўнасць, якая даецца не кожнаму чалавеку.
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